تورونتو يُسقط بوسطن في قمة المنطقة الشرقية

ويتنافس الفريقان على إنهاء الدوري المنتظم في صدارة المنطقة، والتي تضمن لحاملها أفضلية اللعب على أرضه في "البلاي أوف". وبفوزه الأربعاء، عزز تورونتو موقعه في الصدارة رافعا رصيده إلى 56 فوزا في 78 مباراة، وتلقى بوسطن الثاني خسارته الـ 25 مقابل 53 فوزا.

وعادل تورونتو رقمه القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد، علما بأن الغالبية العظمى من لاعبيه (باستثناء لاعب واحد)، سجلوا نقطتين على الأقل في مباراة الأمس. وبات رابتورز في وضع أفضل لحسم صدارة المنطقة بتقدمه بفارق ثلاثة انتصارات على بوسطن.

واعتبر لاعبه كايل لاوري ان تورونتو قادر على ضمان الصدارة، قائلا بعد المباراة "أنا واثق تماما من قدرتنا على تحقيق ذلك. لدينا فرصة رائعة ولكن لا يزال علينا مواصلة التقدم وان نلعب كمحترفين لحسم المباريات".

ونجح جميع لاعبي تورونتو بتسجيل نقطتين على الاقل باستثناء لاعب واحد هو نومران باول، وكان ديمار ديروزان الافضل بتسجيله 16 نقطة. وسجل للفائز أيضا كل من الإسباني الكونغولي سيرج إيباكا وفريد فان فليت 15 نقطة، واكتفى لاوري بـ 13 نقطة.

ولدى بوسطن، سجل ماركوس موريس وغريغ مونروي وآل هورفورد 21 و17 و16 نقطة على التوالي.

وحسمت البطاقات الثماني المؤهلة للبلاي أوف في المنطقة الشرقية، وذلك لصالح تورونتو وبوسطن وكليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وانديانا بايسرز وميامي هيت وميلووكي باكس وواشنطن ويزاردز.

وخسر ديترويت بيستونز، تاسع المنطقة الشرقية، مباراته أمام فيلادلفيا الأربعاء بنتيجة 108-115، ليتلقى الخسارة الـ 41 في 77 مباراة، ويبتعد بفارق خمس خسارات عن واشنطن صاحب آخر المراكز المؤهلة.

وحقق فيلادلفيا فوزه الثاني عشر تواليا، وتألق في صفوفه جاي جاي ريديك بتسجيله 25 نقطة، بينما أضاف زميلاه ماركو بيلينيلي 19 نقطة والاسترالي بن سيمونز 16 نقطة. في المقابل، كان انطوني توليفر وستانلي جونسون الأبرز في صفوف ديترويت مع 25 و19 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز لوس أنجليس ليكرز على سان انتونيو سبيرز 122 - 112 بعد التمديد، وأتلانتا هوكس على ميامي هيت 86 - 115، ونيو أورليانز بيليكانز على ممفيس غريزليز 123 - 95، وأورلاندو ماجيك على دالاس مافريكس 105 - 100.