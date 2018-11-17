وواصل بوسطن سلتيكس صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد 4 هزائم في 5 مباريات فعزز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الشرقية، وألحق الخسارة الثالثة تواليا بتورونتو الذي حافظ، رغم سقوطه، على صدارة المنطقة (12 فوزا و4 هزائم).

انتفاضة إيرفينغ

وبدا تورونتو رابتورز في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بفارق 8 نقاط مطلع الربع الأخير (86-78)، بيد أن أيرفينغ الذي غاب عن صفوف فريقه منذ آذار/مارس الماضي بسبب اصابة وعملية جراحية في الركبة، أخرج كل ما في جعبته وقاد فريقه إلى فرض التعادل (107-107)، ثم حسم الشوط الإضافي (16-9) للقمة بين الفريقين المرشحين بقوة للمنافسة على بطولة المنطقة الشرقية في أيار/مايو المقبل.

وسجل أيرفينغ 23 نقطة في الربع الأخير والتمديد منهيا المباراة برصيد 43 نقطة و11 تمريرة حاسمة متفوقا على نجم تورونتو رابتورز كاوهي ليونارد صاحب 31 نقطة و15 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وقال أيرفينغ "اللعب ضد فريق كبير ولاعب كبير (مثل كاوهي)، أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، يعتبر دائما أمرا محمِّسا جدا"، مضيفا "كانت مباراة جيدة، لكننا ما زلنا في شهر نوفمبر وما زال الموسم طويلا، ولا يزال أمام الفريقين مجال للتحسين".

في المقابل، قال ليونارد "قاتلنا جيدا، ولكن يجب الاعتراف بأنهم لعبوا بشكل أفضل منا، يتعين علينا التحسن أكثر".

بداية جيدة لباتلر مع فيلادلفيا

وعاد كل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس وانديانا بيسرز إلى سكة الانتصارات بفوز الأول على ضيفه يوتا جاز 113-107، والثاني على ضيفه شيكاغو بولز 123-104، والثالث على ضيفه ميامي هيت 99-91، ليشددوا الخناق على تورونتو متصدر المنطقة الشرقية.

ويدين فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوزه إلى الثنائي جيمي باتلر صاحب 28 نقطة و7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في أول مباراة مع فريقه الجديد، والكاميروني جويل إمبيد الذي سجل 23 نقطة مع 7 متابعات.

وانضم باتلر إلى فيلادلفيا مطلع الأسبوع الحالي إلى جانب جاستن باتون في صفقة تبادلية مع مينيسوتا تمبروولفز الذي ضم الكرواتي داريو ساريتش وروبرت كوفينغتون وجيريد بايليس.

وفرض ثلاثي ميلووكي إريك بليدسوي وكريس ميدلتون واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما في مواجهة شيكاغو بولز فسجل الأول 25 نقطة،

وأضاف كل من الثاني والثالث 23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات لميدليتون، و13 متابعة لليوناني.

وتألق البديل تيريكي-إيفانس في مباراة فريقه إنديانا بيسرز وضيفه ميامي هيت (99-91) بتسجيله 23 نقطة مع 10 متابعات.

وتوقفت صحوة واشنطن ويزاردز بخسارته أمام ضيفه بروكلين نتس 104-115.

وكان واشنطن يمني النفس بتحقيق فوزه الرابع تواليا، لكن رغبة ضيفه بروكلين نتس في وقف 3 هزائم متتالية كانت أقوى ونجح في حسم النتيجة لصالحه بفضل 25 نقطة للبديل سبينسر دايندويدي و23 نقطة لدانجيلو راسل و16 نقطة لجاريت ألِن.

في المقابل، لم تنفع واشطن النقاط الـ 25 لدوايت هاوارد والـ 20 لبرادلي بيل واـ18 للبديل كيلي أوبر.

وقاد أنطوني ديفيس نيو أورليانز بيليكانز إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 129-124 بتسجيله 43 نقطة مع 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة.

وأضاف جريو هوليداي 24 نقطة مع 10 متابعات، والبديل جوليوس راندل 19 نقطة مع 11 متابعة، فيما كان تيم هارداواي أفضل مسجل في صفوف نيويورك نيكس برصيد 30 نقطة دون أن يجنب فريقه الخسارة الرابعة تواليا.

وتابع مينيسوتا تمبروولفز صحوته وعمق جراح ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز عندما تغلب عليه 112-96 بفضل 23 نقطة لأندرو ويغينز.

وهو الفوز الثالث تواليا لمينيسوتا تمبروولفز والسابع هذا الموسم، فيما مني بورتلاند ترايل بلايزرز بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم.

وكان سي جاي ماكولوم أفضل مسجل في صفوف بورتلاند ترايل بلايرزر برصيد 18 نقطة.

وتغلب ممفيس غريزليز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 112-104 في مباراة تألق فيها نجم الأول جارين جاكسون جونيور بتسجيله 27 نقطة.

