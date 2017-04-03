بوسطن يحافظ على صدارة المنطقة الشرقية

وحقق بوسطن الأحد فوزه الخمسين في الموسم المنتظم للمرة الأولى منذ 2010-2011 حين حقق 56 انتصاراً مقابل 26 هزيمة، محافظاً بالتالي على صدارة المنطقة الشرقية أمام كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الذي حقق بدوره فوزاً صعباً بعد شوطين إضافيين على إنديانا بيسرز 135-130 في مباراة تجاوز خلالها نجما الفريقين ليبرون جيمس وبول جورج حاجز الأربعين نقطة.

وبقي بوسطن متقدماً بفارق نصف مباراة عن كليفلاند الذي سيواجه ضيفه أورلاندو ماجيك الثلاثاء قبل الانتقال إلى بوسطن لخوض المواجهة التي قد تحدد هوية بطل المنطقة الشرقية قبل أربع مباريات على انتهاء الموسم المنتظم.

وفي حال فوز كليفلاند على أورلاندو الثلاثاء، سيتشارك الصدارة مع بوسطن مع أفضلية لحامل اللقب الذي يتفوق في المواجهات المباشرة هذا الموسم 2-1.

ولم يجد بوسطن صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الخمسين في 67 مباراة، إذ كان موفقاً في التسديد حيث نجح في 55,6% من محاولاته، ولم يشرك نجمه إيزياه توماس لأكثر من 24 دقيقة سجل فيها 19 نقطة، فيما ساهم جايلن براون بـ16 نقطة وكل من ماركوس سمارت وآل هورفورد بـ14 نقطة.

ومن جهة نيويورك الذي فقد الأمل في المنافسة على إحدى بطاقات الـ"بلاي اوف" الأربع المتبقية في المنطقة الشرقية، فبرز كورتني لي بتسجيله 16 نقطة في ظل غياب كارميلو أنتوني الذي يعاني من إصابة في ظهره، وديريك روز الذي لن يشارك في المباريات القليلة المتبقية لأنه سيخضع لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق في غضروف ركبته اليسرى.

وستبروك يتألق وأوكلاهوما يخسر

وعلى ملعب "شيسابيك اينرجي ارينا"، واصل راسل وستبروك تألقه بتحقيقه الـ"تريبل دابل" السادس له على التوالي والأربعين هذا الموسم، لكن ذلك لم يجنب فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر هزيمته الأولى بين جماهيره من أصل 9 مواجهات مع تشارلوت هورنتس وجاءت بنتيجة 101-113.

وسجل وستبروك 40 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح رقم القياسي المسجل أوسكار روبرتسون في متناوله تماماً.

ويحمل روبرتسون الرقم القياسي وقدره 41 "تريبل دبل" (أي 10 أو أكثر في ثلاث نواح)، وحققه مع سينسيناتي روييلز خلال موسم 1961-1962.

وأمام وستبروك الذي ضمن وفريقه المشاركة في الـ"بلاي أوف" للمرة السابعة من أصل تسعة مواسم خاضها الفريق في أوكلاهوما سيتي بعد انتقاله من سياتل (كان اسمه سياتل سوبر سونيكس) عام 2008، ست مباريات متبقية حتى نهاية الموسم المنتظم من أجل تحطيم رقم روبرتسون.

لكن الأهم بالنسبة لوستبروك (28 عاما) هو بالتأكيد إثبات نفسه في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى دون رفيق الدرب كيفن دوارنت المنتقل إلى غولدن ستايت ووريرز، ومواصلة المشوار الرائع لفريقه في الـ"بلاي أوف" منذ انتقاله من سياتل، إذ وصل الى نهائي الدوري عام 2012 وخسر نهائي المنطقة الغربية أعوام 2011 و2014 و2016.

وعلى ملعب "اوراكل ارينا"، واصل غولدن ستايت ووريزر زحفه بثبات نحو حسم صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام للدوري، بتحقيقه فوزه الـ11 تواليا والـ64 هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه القوي واشنطن ويزاردز 139-115 بفضل جهود نجمه ستيفن كوري الذي سجل 42 نقطة، بينها 9 ثلاثيات، وأضاف 8 تمريرات حاسمة.