بلاي اوف دوري كرة السلة الامريكي NBA 2018- انديانا يصدم كليفلاند ونجمهم جيمس

انطلاقة مرحلة بلاي اوف في كرة السلة ضمن الدوري الامريكي NBA 2018 جاءت مفاجئة لكليفلاند كافالييرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس حيث لقي خسارة مفاجئة فيما حقق هيوستن روكتس بداية طيبة في مستهل المشوار وكذلك فعل بوسطن سلتيكس.

مباريات بلاي اوف الدوري الامريكي 2018

إذاً صدم انديانا بيسرز مضيفه كليفلاند كافالييرز الوصيف ونجمه ليبرون جيمس بالفوز 98-80 الأحد في أولى مباريات الفريقين في الدور الأول من "بلاي أوف" المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس متصدر المنطقة الغربية في الدوري المنتظم الى فوزه الأول في البلاي اوف على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 104-101 بتسجيله 44 نقطة.

وتفوق فيكتور اولاديبو نجم انديانا بيسرز بشكل واضح على ليبرون جيمس بتسجيله 32 نقطة، مقابل 24 نقطة للاخير (اضاف اليها 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة).

وعلق اولاديبو على فوز فريقه بالمباراة الأولى قائلاً "أبقى هادئاً، وألعب كما كنت تفعل طوال الموسم"، مضيفاً "كان هذا فوزاً رائعاً للفريق".

وسجل لانديانا أيضاً مايلز تيرنر 16 نقطة والكرواتي بويان بوغدانوفيتش 15 نقطة، ولكليفلاند جاي. آر سميث 15 نقطة، واكتفى زميله كيفن لاف بتسع نقاط مع 17 متابعة، في حين لم يسجل جف غرين أي نقطة في أكثر من 26 دقيقة شارك فيها.

ويستضيف كليفلاند المباراة الثانية أيضاً الأربعاء قبل خوض مباراتين على أرض انديانا.

وفي المنطقة الشرقية أيضاً، فاز بوسطن سلتيكس على ضيفه ميلووكي باكس 113-107 بعد التمديد إثر تعادلهما في الوقت الأصلي 99-99.

وبرز خمسة لاعبين من بوسطن هم آل هارفورد (24 نقطة مع 12 متابعة) وتيري روزيير (23 نقطة) وماركوس موريس (21 نقطة مع 7 متابعات) وجايلن براون (20 نقطة) وجايسون تاتوم (19 نقطة مع 10 متابعات)، ليقودوا فريقهم إلى الفوز برغم تألق لاعبي ميلووكي اليوناني جيانيس انتيتوكونمبو (35 نقطة مع 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة) وكريس ميدليتون (31 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة).

وفي المنطقة الغربية، تعملق جيمس هاردن بتسجيله 44 نقطة، ليقود هيوستن روكتس إلى الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 104-101.

وأضاف كلينت كابيلا 24 نقطة مع 12 متابعة لهيوستن، في حين سجل اندرو ويغينز 18 نقطة وديريك روز 16 نقطة وجي تيغوي 15 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة لمينيسوتا.

وفي مباراة ثانية، تغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه يوتا جاز 116-108.