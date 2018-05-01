بلاي اوف دوري السلة الامريكي: بوسطن يتقدم على فيلادلفيا

وفي المباراة التي أقيمت ليل الاثنين على ملعب "تي دي غاردن"، يدين بوسطن بفوزه بنتيجة 117-101، بشكل أساسي الى روزير (24 عاماً) الذي سجل 29 نقطة، أضاف إليها ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة.

وشكل صانع الألعاب ثلاثياً حاسماً مع زميليه آل هورفورد وجايسون تايتوم في هجوم الفريق الحامل للرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري (17 لقباً)، إذ سجلوا مجتمعين 83 نقطة.

وساهم تايتوم بـ 28 نقطة وهورفود بـ 26 نقطة، ليمنحا فريقهما التقدم 1-صفر في السلسلة التي تعد الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية.

وصنع بوسطن الفارق بشكل تدريجي في أرباع المباراة، لاسيما في الربع الثاني الذي أنهاه بفارق ثماني نقاط (31-23)، علماً أن الفارق الأكبر الذي حققه الفريق في المباراة وصل الى 19 نقطة.

وأنهى بوسطن الموسم المنتظم في المركز الثاني في ترتيب منطقته خلف تورونتو رابتورز، بينما حل فيلادلفيا في المركز الثالث بفضل أداء لافت هذا الموسم قدمه الكاميروني جويل إمبييد والاسترالي الشاب بن سيمونز.

ولم يتمكن إمبييد (31 نقطة و13 متابعة)، من الوقوف في وجه الأداء الهجومي لبوسطن الذي أظهر انه يسعى الى تقديم صورة مغايرة عن الدور الأول، عندما احتاج الى مباراة سابعة حاسمة لتخطي ميلووكي باكس.

أما فيلادلفيا الذي تخطى ميامي هيت بسهولة في الدور الأول (4-1)، فعانى في مباراته الأولى من صعوبة ضبط أداء روزير لاسيما من خارج القوس، حيث تمكن اللاعب البالغ 24 عاما من تسجيل 21 من نقاطه، مع نسبة نجاح وصلت الى 77,8 بالمئة من محاولاته.

ولدى فيلادلفيا، ساهم جاي جاي ريديك بـ 20 نقطة، وسيمونز بـ 18 نقطة.

ويسعى بوسطن الى تخطي افتقاده لعدد من لاعبيه الاساسيين بسبب الاصابة، لاسيما كايري إيرفينغ وجايلن براون وغوردن هايوارد، ومواصلة مسيرته في الدوري هذا الموسم بحثا عن لقبه الأول منذ 2008.

وتنطلق مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، السلسلة الثانية في المنطقة الشرقية بين تورونتو رابتوز متصدر ترتيب الموسم المنتظم، وكليفلاند كافالييرز الرابع، المتوج باللقب في 2016 والوصيف في 2015 و2017.

وفي المنطقة الغربية، تقدم أفضل فريقين في الموسم المنتظم، هيوستن روكتس المتصدر وغولدن ستايت الثاني وحامل اللقب، بنتيجة 1-صفر. وفاز هيوستن في المباراة الأولى على يوتا جاز (110-96)، على ان تقام المباراة الثانية الأربعاء، وغولدن ستايت على نيو أورليانز بيليكانز (123-101)، على ان تقام المباراة الثانية الثلاثاء.

ولا يزال غولدن ستايت يترقب عودة نجمه ستيفن كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، من الاصابة التي أبعدته منذ آذار/مارس الماضي.