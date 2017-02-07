"الملك" جيمس ينقذ حامل لقب الـNBA

وهو الفوز الثالث على التوالي لكليفلاند كافالييرز والسادس في مبارياته السبع الأخيرة بعدما مني بثلاث هزائم متتالية أمام سان أنطونيو سبيرز ونيو أورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز.

كما هو الفوز الـ35 لكليفلاند كافاليررز في 50 مباراة هذا الموسم فعزز صدارته للمنطقة الشرقية.

وكعادته فرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجماً للمباراة بإنقاذه فريقه أولا من الخسارة في الوقت الأصلي بعدما سجل ثلاثية التعادل في الربع الأخير، وبغلته في المباراة والتي بلغت 32 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة (رقم قياسي شخصي) و7 متابعات علماً بأنه أنهى اللقاء على مقاعد البدلاء بسبب معاقبته بارتكاب 6 أخطاء شخصية.

وكان واشنطن ويزاردز في طريقه إلى حسم المباراة في وقتها الأصلي عندما كان متقدماً 120-117 قبل 4 ثوان من نهايتها، بيد أن الملك جيمس تلقى كرة طويلة من كيفن لاف خارج القوس فاستدار حول نفسه وسددها ثلاثية رائعة أدرك بها التعادل 120-120، قبل أن يتألق فريقه في الوقت الاضافي ويحسمه في صالحه 20-15.

وكان كيفن لاف أفضل مسجل في صفوف كليفلاند كافالييرز برصيد 39 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف كايري إيرفينغ 23 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة بينها 11 في الوقت الاضافي.

في المقابل، لم تنفع واشنطن ويزاردز 41 نقطة و8 تمريرات حاسمة لبرادلي بيل و25 نقطة لأوتو بورتر و22 لجون وول لتحقيق الفوز السابع عشر على التوالي على أرضه.

في المقابل، لم تكن رحلة سان أنطونيو سبيرز إلى ممفيس موفقة وخسر أمام غريزلير 74-89.

وكان البديل ديفيد لي أفضل مسجل في صفوف سان أنطونيو سبيرز الذي غاب عنه كاوي ليونارد، برصيد 14 نقطة، وأضاف البديل الآخر الأرجنتيني مانو جينوبيلي 12 نقطة، فيما اكتفى لاماردوس ألدريدج بتسجيل 13 نقطة وداني غرين بـ12 نقطة وصانع الألعاب الفرنسي طوني باركر بـ8 نقاط.

وهي الخسارة الثانية عشرة لسبيرز في 51 مباراة هذا الموسم وحافظ على المركز الثاني في الدوري والمنطقة الغربية خلف غولدن ستايت ووريرز الوصيف (43 فوزاً و8 هزائم).

ولم تختلف حال أوكلاهوما سيتي ثاندر عن سان أنطونيو سبيرز وخسر أمام مضيفه إنديانا بيسرز 90-93 رغم تألق نجمه راسل وستبروك الذي كان على بعد تمريرة حاسمة واحدة لتحقيق ثلاثية مزدوجة "تريبل دبل" بتسجيله 27 نقطة مع 18 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وحقق ميامي هيت فوزه الحادي عشر على التوالي بتغلبه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 115-113

وفي باقي المباريات، فاز شيكاغو بولز على ساكرامنتو كينغز 112-107، وتورونتو رابتورز على لوس أنجليس كليبرز 118-109، ويوتا جاز على أتلانتا هوكس 120-95، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 113-96، ودنفر ناغتس على دالاس مافريكس 110-87، ونيو أورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 111-106، ولوس أنجليس ليكرز على نيويورك نيكس 121-107.