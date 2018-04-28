الدوري الاميركي للمحترفين: تأهل تورونتو ويوتا و"الملك" جيمس في خطر

ويواجه كليفلاند كافالييرز خطر الخروج من الدور الاول للمرة الأولى في مسيرته بعدما فرض انديانا بيسرز مباراة سابعة حاسمة على كليفلاند كافالييرز.

في المنطقة الشرقية، حسم تورونتو مواجهته مع واشنطن ويزاردز 4-2 بالفوز عليه في المباراة السادسة في معقله 102-92.

وتمكن تورونتو من تحقيق انجاز شخصي أول له في تاريخ مشاركاته في البلاي اوف وهو أن يفوز بمباراة خارج ملعبه بعد انهائه الشوط الأول متخلفا، وذلك بفضل جهود لاعبي الاحتياط ونجمه كايل لاوري الذي سجل 24 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وخسر تورونتو جميع المباريات الـ23 السابقة التي تخلف فيها خلال الأدوار الإقصائية خارج ملعبه بعد انتهاء الشوط الأول، لكنه تمكن الجمعة من فك هذه العقدة والخروج منتصرا من مباراته السادسة مع واشنطن، وبالتالي حسم السلسلة 4-2.

وتخلف تورونتو الذي يبلغ الدور الثاني للموسم الثالث تواليا والطامح أقله ببلوغ نهائي الدوري للمرة الأولى في تاريخه (افضل نتيجة كانت وصوله الى نهائي المنطقة عام 2016)، بفارق 12 نقطة خلال الربع الأول وأنهى الثاني متخلفا 50-53 وانتظر حتى الربع الثالث ليتقدم على مضيفه للمرة الأولى، لكنه عاد وتخلف بفارق 5 نقاط في نهاية هذا الربع.

وبدأ تورونتو الربع الأخير بابقاء لاوري ونجمه الآخر ديمار ديروزن الذي عانى في اللقاء (اكتفى بـ16 نقطة)، على مقاعد البدلاء، ورغم ذلك تمكن من التفوق على واشنطن 29-14 بفضل جهود البدلاء ولاسيما فريد فانفليت الذي اكتفى بلعب ثلاث دقائق في المباريات الخمس الأولى من هذه السلسلة، لكنه كان حاسما في السادسة.

وسجل فانفليت 5 نقاط مع 4 تمريرات حاسمة و4 متابعات، وكان خلف ادراك التعادل 78-78 بثلاثية رغم وجود العملاق التركي مارسين غورتات أمامه، ثم منح سي دجي مايلز الضيوف تقدمهم الأول في اللقاء بفارق أكثر من نقطة 84-80 من ثلاثية، ممهدا الطريق أمام فريق المدرب دواين كايسي لحسم اللقاء في نهاية المطاف بفارق 10 نقاط.

ورغم أن الخمس نقاط ليست بالرقم المؤثر جدا في لعبة كرة السلة، اعتبر كايسي أن ما قدمه فانفليت كان مؤثرا جدا، مضيفا "إنه المحرك، بقوته، بهذا العصفور الصغير الموجود على كتفه"، في اشارة منه الى وشم الطائر على كتف فانفليت الذي كان يعاني في بداية هذه السلسلة من إصابة في كتفه بالذات.

ورأى كايسي أن حضور فانفليت أعطى دفعا معنويا للبدلاء الآخرين مثل الكاميروني باسكال سياكام الذي نجح في محاولاته الخمس الأولى وأنهى اللقاء بـ11 نقطة و8 متابعات، والنمسوي ياكوب بويلتل الذي كان حاضرا بقوة دفاعيا وسجل ايضا 7 نقاط مع 7 متابعات.

وبدوره قال فانفليت "عندما تلعب خارج ملعبك تكون الأجواء عدائية. كل ما اردت فعله هو أن أكون مساندا آخر وأن أسهل الأمور بعض الشيء على اللاعبين الأساسيين".

أما لاوري الذي ساهم بـ6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة الى جانب نقاطه الـ24، فاعترف بدوره أن "البدلاء قاموا بعمل رائع. لعبت 31 دقيقة وديمار (ديروزن) 33. في مباراة ضمن البلاي اوف، في مباراة متقاربة جدا، لا تعتقد أبدا بأن هذا الأمر قد يحصل مع نجومك (أن يجلسوا على مقاعد البدلاء في الوقت الحاسم)، لكن هذه الطريقة التي بني فيها فريقنا".

-جيمس لتجنب الخروج من الدور الأول -

وانتهى مشوار واشنطن عند الدور الأول للمرة الأولى في مشاركاته الأربع الأخيرة في البلاي اوف (بلغ الدور الثاني اعوام 2014 و2015 و2017)، رغم جهود برادلي بيل (32 نقطة) وجون وول (23 مع 8 تمريرات حاسمة و5 متابعات)، وذلك نتيجة معاناته في الربع الأخير حيث اكتفى الفريق بأربع محاولات ناجحة من أصل 16.

ويلتقي تورونتو في الدور الثاني مع الفائز من مواجهة كليفلاند كافالييرز وصيف البطل وانديانا بيسرز الذي فرض مباراة سابعة حاسمة على ليبرون جيمس ورفاقه في فريق المدرب تايرون لو، باكتساحهم في المباراة السادسة في انديانابوليس 121-87.

وفي ظل تخلف كليفلاند بفارق 25 نقطة، قرر لو ابقاء اربعة من لاعبيه الخمسة الأساسيين على مقاعد البدلاء طيلة الربع الأخير، على رأسهم جيمس (22 نقطة) الذي يواجه خطر الخروج من الدور الأول للمرة الأولى من أصل 13 مشاركة في مسيرته.

وتنتقل السلسلة الى ملعب "كويكن لونز ارينا" الأحد حيث سيحاول جيمس تجنب الخروج، معولا على مساندة الجمهور في مواجهة انديانا ونجمه فيكتور اولاديبو الذي حقق الجمعة أول "تريبل دابل" له في الادوار الاقصائية بتسجيله 28 نقطة مع 13 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وفي المنطقة الغربية، رغم تعزيز صفوفه هذا الصيف بالنجمين الكبيرين بول جورج وكارميلو انتوني، انتهى مشوار راسل وستبروك ورفاقه في اوكلاهوما سيتي ثاندر عند الدور الأول بخسارتهم المباراة السادسة أمام مضيفهم يوتا جاز 91-96.

ويدين يوتا بفوزه وحسمه تأهله الى الدور الثاني للموسم الثاني تواليا، الى دونوفان ميتشل الذي سجل 38 نقطة، بينها رميتان حرتان في آخر 6,9 ثانية كانتا كفيلتين بتوجيه الضربة القاضية لاوكلاهوما سيتي ونجمه وستبروك الذي ذهب مجهوده سدى (46 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة).

ويلتقي يوتا الذي خسر جهود صانع العابه الإسباني ريكي روبيو في الربع الأول وبرز في صفوفه ايضا ديريك فايفورز (13 نقطة) والفرنسي رودي غوبير (12 نقطة مع 13 متابعة)، في الدور الثاني جيمس هاردن ورفاقه في هيوستن روكتس صاحب أفضل سجل في المنطقة الغربية والدوري خلال الموسم المنتظم.

وتنطلق السلسلة الأحد من ملعب هيوستن الذي حسم مواجهته في الدور الأول مع مينيسوتا تمبروولفز 4-1.

