وبعد أن اكتفى بـ15 نقطة في المباراة الأولى يوم الأحد، تألق "ملك" كليفلاند ليبرون جيمس بتسجيله 42 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، محققا 40 نقطة أو أكثر للمباراة الخامسة في "بلاي اوف" هذا الموسم.

إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنح كليفلاند، الساعي لبلوغ نهائي الدوري للموسم الرابع تواليا والتتويج باللقب للمرة الثانية في ثلاثة مواسم (بعد 2016)، الفوز في معقل بوسطن الذي يحقق فوزه الثامن من أصل 8 مباريات خاضها على ملعبه "تي دي غاردن" في "بلاي اوف" هذا الموسم.

ويأمل بوسطن أن يقف التاريخ الى جانبه من أجل الثأر لخسارته نهائي المنطقة أمام كليفلاند الموسم الماضي، إذ لم يسبق للفريق الأخضر الأسطوري أن خسر سلسلة في الـ"بلاي اوف" بعد تقدمه فيها 2-صفر.

وبعد النتيجة الكاسحة التي حققها بوسطن في المباراة الأولى (108-83)، حاول مدرب كليفلاند تايرون لو تنشيط فريقه باشراك تريستن تومسون أساسيا على حساب كايل كورفر، إلا أنه لم يكن موفقا في خياره لأن الأخير سجل 11 نقطة بعد دخوله من مقاعد البدلاء، فيما اكتفى الثلاثي الأساسي تومسون وجي آر سميث وجورج هيل مجتمعا بـ11 نقطة فقط.

أما نجم الفريق الآخر كيفن لوف، فقدم مباراة جيدة رغم الخسارة، بتسجيله 22 نقطة مع 15 متابعة.

وبدا الفريقان في طريقهما لمواجهة متقاربة استنادا الى مجريات الشوط الأول الذي بدأه جيمس بتسجيله 21 من نقاط فريقه الـ27 في الربع الافتتاحي، معادلا رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد النقاط في ربع واحد من مباراة في الـ"بلاي اوف".

لكن تعرضه لاصابة طفيفة في عنقه خلال التحام في الشوط الأول، أثر على تحركه في الشوط الثاني، ما ساهم في هيمنة بوسطن على المواجهة في نصفها الثاني حيث تفوق على ضيفه 59-39 بفضل جهود جايلن براون وتيري روزييه اللذين سجلا 23 و18 نقطة على التوالي في اللقاء مع 7 متابعات للأول و5 للثاني.

ورغم الدفاع الصلب الذي فرضه تريستن تومسون على آل هورفورد، لاسيما في الشوط الأول، أنهى الأخير اللقاء بـ15 نقطة مع 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، كما تجاوز ثلاثة لاعبين آخرين حاجز العشر نقاط وعوضوا مع براون وروزييه افتقاد فريقهم لكايري ايرفينغ وغوردن هايورد المصابين، وهم ماركوس موريس (12 مع 5 متابعات) وجايسن تاتوم (11) وماركوس سمارت (11 مع 5 متابعات و9 تمريرات حاسمة).

وتنتقل السلسلة السبت الى ملعب "كويكن لونز ارينا" الخاص بكليفلاند الذي يستضيف المباراة الرابعة ايضا الإثنين، ثم يعود الفريقان الى ملعب بوسطن الأربعاء إذا اقتضت الحاجة.