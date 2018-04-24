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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين: ملخص مباراة هيوستن روكتس ومينيسوتا تمبروولفز

2:37 دقيقة

بات هيوستن روكتس على بعد انتصار واحد للعبور إلى نصف نهائي المنطقة الغربية من الدوري الأميركي للمحترفين عقب تغلبه على مينيسوتا تمبروولفز.

ليتقدم زملاء جيمس هاردن بثلاثة انتصارات لواحد في الأدوار الإقصائية. مجريات المواجهة الرابعة حسمت في الربع الثالث حين تقدم هيوستن روكتس بفارق كبير وسط تراجع للاعبي مينيسوتا اللذين سعوا للعودة لكنهم عجزوا عن تحقيق الفوز الثاني لهم.

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الدوري الأميركي للمحترفين