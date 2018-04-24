الدوري الأميركي للمحترفين: ملخص مباراة هيوستن روكتس ومينيسوتا تمبروولفز

ليتقدم زملاء جيمس هاردن بثلاثة انتصارات لواحد في الأدوار الإقصائية. مجريات المواجهة الرابعة حسمت في الربع الثالث حين تقدم هيوستن روكتس بفارق كبير وسط تراجع للاعبي مينيسوتا اللذين سعوا للعودة لكنهم عجزوا عن تحقيق الفوز الثاني لهم.

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