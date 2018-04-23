أصحابُ الارض ِ تمكنوا من فرض سيطرتِهم بالكامل على اطوار نصفِ اللقاء الاول متقدمين بفارق ستَ عشرةَ نقطة
لكنّ الضيوفَ تمكنوا من العودة في جزء المباراةِ الثاني معادلين النتيجة َ في الثواني الاخيرة قبل ان تكونَ كلمة ُ الفصل لنجم باكس جيانيس الذي حسمت سلتُه الفوزَ في النهاية ليعادلَ فريق ُ ميلووكي السلسلة َ مع بوسطن بانتصارين لكل ٍ منهما
الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة باكس 104 سيلتيكس 102
أصحابُ الارض ِ تمكنوا من فرض سيطرتِهم بالكامل على اطوار نصفِ اللقاء الاول متقدمين بفارق ستَ عشرةَ نقطة
الدوري الأميركي للمحترفين