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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة باكس 104 سيلتيكس 102

3:11 دقيقة

نجح ميلووكي باكس في معادلة السلسلة بفوزه على ضيفه بوسطن سلتيكس بمئة و أربع نقاط لمئة و نقطتين

أصحابُ الارض ِ تمكنوا من فرض سيطرتِهم بالكامل على اطوار نصفِ اللقاء الاول متقدمين بفارق ستَ عشرةَ نقطة 
لكنّ الضيوفَ تمكنوا من العودة في جزء المباراةِ الثاني معادلين النتيجة َ في الثواني الاخيرة قبل ان تكونَ كلمة ُ الفصل لنجم باكس  جيانيس الذي حسمت سلتُه الفوزَ في النهاية ليعادلَ فريق ُ ميلووكي السلسلة َ مع بوسطن بانتصارين لكل ٍ  منهما 

الدوري الأميركي للمحترفين