الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة باكس 104 سيلتيكس 102

أصحابُ الارض ِ تمكنوا من فرض سيطرتِهم بالكامل على اطوار نصفِ اللقاء الاول متقدمين بفارق ستَ عشرةَ نقطة

لكنّ الضيوفَ تمكنوا من العودة في جزء المباراةِ الثاني معادلين النتيجة َ في الثواني الاخيرة قبل ان تكونَ كلمة ُ الفصل لنجم باكس جيانيس الذي حسمت سلتُه الفوزَ في النهاية ليعادلَ فريق ُ ميلووكي السلسلة َ مع بوسطن بانتصارين لكل ٍ منهما