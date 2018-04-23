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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة ويزاردز 106 رابتورز 98

3:21 دقيقة

واصل واشنطن ويزاردز صحوته محققا انتصاره الثاني تواليا على تورونتو رابتورز بمئة وست نقاط لثمان وتسعين معادلا بدوره نتيجة السلسلة بينهما بانتصارين لمثلهما

واشنطن بدا عازما على منع تأخره بثلاث خسائر خاصة وأن المباراة الخامسة ستكون في معقل الفريق الكندي لذلك حارب بقوة وبعد أن أنهى النصف الأول متأخرا بإحدى عشرة نقطة انتفض في النصف الثاني وتمكن بقيادة نجمه جون وول من قلب الأمور لصالحه منتزعا الفوز الثاني تواليا بين جماهيره 
 

الدوري الأميركي للمحترفين