واشنطن بدا عازما على منع تأخره بثلاث خسائر خاصة وأن المباراة الخامسة ستكون في معقل الفريق الكندي لذلك حارب بقوة وبعد أن أنهى النصف الأول متأخرا بإحدى عشرة نقطة انتفض في النصف الثاني وتمكن بقيادة نجمه جون وول من قلب الأمور لصالحه منتزعا الفوز الثاني تواليا بين جماهيره
الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة ويزاردز 106 رابتورز 98
واشنطن بدا عازما على منع تأخره بثلاث خسائر خاصة وأن المباراة الخامسة ستكون في معقل الفريق الكندي لذلك حارب بقوة وبعد أن أنهى النصف الأول متأخرا بإحدى عشرة نقطة انتفض في النصف الثاني وتمكن بقيادة نجمه جون وول من قلب الأمور لصالحه منتزعا الفوز الثاني تواليا بين جماهيره
الدوري الأميركي للمحترفين