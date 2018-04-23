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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة كافالييرز 104 بيسرز 100

3:25 دقيقة

في إقصائيات المنطقة الشرقية من دوري السلة الأمريكي للمحترفين استعاد كليفلاند كافالييرز عافيته محققا الفوز على أرض إنديانا بيسرز بمئة وأربع نقاط مقابل مئة معادلا الكفة بانتصارين لمثلهما

الكافز بقيادة الملك ليبرون جيمس فرض أفضليته منذ البداية ليتقدم بفارق عشر نقاط قبل الاستراحة لكن بعد ذلك عاد إنديانا بقوة وقلص الفارق إلى نقطتين مع انتهاء الربع الثالث ليشهد الربع الأخير ندية كبيرة وبعد أن قلب إنديانا النتيجة لصاله في الدقائق الخمس الأخيرة عول كافالييرز على نجمه جيمس ومعه  كايل كورفر اللذين قاداه إلى الفوز قبل عودة السلسلة مجددا إلى أرضه في أوهايو
 

الدوري الأميركي للمحترفين