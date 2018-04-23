الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة كافالييرز 104 بيسرز 100

الكافز بقيادة الملك ليبرون جيمس فرض أفضليته منذ البداية ليتقدم بفارق عشر نقاط قبل الاستراحة لكن بعد ذلك عاد إنديانا بقوة وقلص الفارق إلى نقطتين مع انتهاء الربع الثالث ليشهد الربع الأخير ندية كبيرة وبعد أن قلب إنديانا النتيجة لصاله في الدقائق الخمس الأخيرة عول كافالييرز على نجمه جيمس ومعه كايل كورفر اللذين قاداه إلى الفوز قبل عودة السلسلة مجددا إلى أرضه في أوهايو

