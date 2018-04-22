وحسم نيو أورليانز المباراة َ الرابعة على أرضه بمائة ٍ وإحدى وثلاثين نقطة لمائة ٍ وثلاث ٍ وعشرين حيث كان الأفضل َ بالأرباع الثلاثة الأولى وخاصة الربع الثالث بفضل أنتوني ديفيس أفضل ِمسجل بسبع وأربعين نقطة متفوقا على "سي جي مكولوم" الذي سجل ثمان ٍ وثلاثين نقطة ليحسم نيو أورليانز المواجهة بفارق ثماني نقاط

