العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة نيو أورليانز بيليكانز و بورتلاند ترايل بلايزرز

2:23 دقيقة

نيكولا ميروتيتش يتألق ويقود نيو أورليانز بيليكانز للانتصار الثالث على بورتلاند ترايل بلايزرز.

حقق نيو أورليانز بيليكانز انتصاره الثالث تواليا على بورتلاند ترايل بلايزرز (119-102) ليصبح على بعد انتصار من حسم السلسلة والتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى منذ عام 2008.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

     لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

    لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

     لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

     لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي:

                               

بورتلاند ترايل بلايزرز الدوري الأميركي للمحترفين نيو أورليانز بيليكانز