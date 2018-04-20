الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة نيو أورليانز بيليكانز و بورتلاند ترايل بلايزرز

حقق نيو أورليانز بيليكانز انتصاره الثالث تواليا على بورتلاند ترايل بلايزرز (119-102) ليصبح على بعد انتصار من حسم السلسلة والتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى منذ عام 2008.

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