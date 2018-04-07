

وشهدت مباراة الجمعة "معركة" من نوع آخر بين لاعب فيلادلفيا الأسترالي الشاب بن سيمونز (21 عاما)، ونجم كليفلاند ليبرون جيمس (33 عاما)، اللذين حقق كل منهما "تربيل دبل": سيمونز مع 27 نقطة، 15 متابعة و13 تمريرة حاسمة، وجيمس مع 44 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وكانت المباراة تنافسية إلى حد كبير بين الفريقين، وبدا فيلادلفيا متجها إلى حسمها في الشوط الأول، إذ تقدم بفارق وصل الى 30 نقطة في بعض مراحله، وأنهى الربع الأول 41-28 والثاني 37-27.

إلا أن كليفلاند بطل العام 2016 والذي بلغ الدور النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة، قلب الموازين في الشوط الثاني، لينهي الربع الثالث 43-27 بفضل 21 نقطة من جيمس وحده، والربع الأخير 32-27.

وكان جيمس أمام إمكانية جر المباراة لوقت اضافي، إذ حظي بثلاث رميات حرة قبل أقل من ثانيتين على النهاية، فسجل الأولى وأضاع الثانية، وقام بإضاعة الثالثة عمدا أملا في استعادة فريقه الكرة والتسجيل. وبعد ارتداد الكرة عن الحلقة، حاول لاري نانس دفعها نحوها مجددا دون نجاح.

وكان الأهم بالنسبة إلى فيلادلفيا الذي لا يزال يفتقد نجمه الكاميروني جويل إمبييد في انتظار تعافيه من عملية جراحية لمعالجة كسر صغير في الوجه، تحقيق فوز يمكنه من التقدم للمركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية خلف المتصدر تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس الثاني. وبات في رصيد سيكسرز 49 فوزا و30 خسارة، مقابل 49 فوزا و31 خسارة لكليفلاند.

ولا تزال أمام الأخير فرصة لاستعادة مركزه، إذ يبتعد بفارق خسارة واحدة، وهو خاض 80 مباراة من أصل 82 في الموسم المنتظم، مقابل 79 من 82 لفيلادلفيا، علما أن الـ "بلاي أوف" ينطلق في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وقال سيمونز إن الفوز "كبير على فريق من هذا العيار في غياب نجم"، في إشارة إلى زميله الكاميروني جويل إمبييد، أحد أبرز اللاعبين في الدوري هذا الموسم، والذي لا يزال يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر طفيف في الوجه حول العين.

وعلى صعيد المنطقة نفسها، ضمن تورونتو إنهاء الموسم المنتظم في صدارة الشرقية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على إنديانا بايسرز 92-73.

وأصبح رصيد رابتورز 57 فوزا و22 خسارة، بفارق ثلاثة انتصارات عن بوسطن الذي فاز الجمعة أيضا على شيكاغو بولز 111-104.

أما ميامي هيت الذي ضمن بلوغ البلاي أوف، فتلقى خسارة ثقيلة أمام نيويورك نيكس بنتيجة 98-122.

وحسمت المراكز الثمانية المؤهلة إلى البلاي أوف في المنطقة الشرقية، وهي ستكون على التوالي لتورونتو، بوسطن، فيلادلفيا، كليفلاند، إنديانا، ميامي، ميلووكي باكس وواشنطن ويزاردز.

إلا ان المنافسة في المنطقة الغربية لا تزال على أشدها، إذ لم تحسم سوى البطاقات الثلاث الأولى، وهي للمتصدر هيوستن روكتس والثاني غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب، وبورتلاند ترايل بلايزرز. في المقابل، تتنافس سبعة فرق على خمس بطاقات، هي يوتا جاز، ونيو أورليانز بيليكانز، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وسان أنتونيو سبيرز، ومينيسوتا تمبروولفز، ودنفر ناغتس، ولوس أنجليس كليبيرز.

وفي مباريات الجمعة، فاز مينيسوتا على لوس أنجليس ليكرز 113-96، ونيو أورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 122-103، وساكرامنتو كينغز على ممفيس غريزليز 94-93، وديترويت بيستونز على دالاس مافريكس 113 - 106 بعد التمديد، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 137-100، وأتلانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 103-97.