الدوري الأميركي للمحترفين: انتهاء موسم ايرفينغ

وكان ايرفينغ خضع لعملية جراحية وصفها فريقه بـ "البسيطة" في ركبته اليسرى الشهر الماضي وكان من المقرر أصلا أن يغيب عن المنافسة بين ثلاثة إلى ستة أسابيع.

لكنه لن يغيب فقط عن الادوار الاقصائية "البلاي اوف" التي تنطلق في 14 نيسان/ابريل الحالي، بل سيخضع لعملية جراحية جديدة ستبعده بين 4 الى 5 أشهر.

واوضح بوسطن سلتيكس: "العملية الجراحية مقررة السبت وستكون بهدف إزالة مسمارين كان قد تم وضعهما لتدعيم كسر الرضفة الذي حدث خلال نهائي عام 2015 " عندما كان يلعب في صفوف كليفلاند كافالييرز.

وتابع: "بعد العملية الجراحية التي خضع لها منتصف آذار/مارس الماضي، تمت إزالة سلك (كان وضع خلال العملية نفسها في عام 2015)، ولاحظنا وجود التهاب على مستوى الركبة ومن أجل التأكد من أن هذا الالتهاب لن يبقى في مكانه، يجب إزالة المسمارين".

ويعتبر غياب ايرفينغ ضربة قاسية لبوسطن ثاني المنطقة الشرقية وأحد المرشحين للتتويج باللقب.

وغاب إيرفينغ (26 عاما) عن المباريات الـ11 الاخيرة لفريقه.

صانع الالعاب الذي ترك كليفلاند كافالييرز الصيف الماضي كي لا يبقى تحت ظل "الملك" ليبرون جيمس بلغ معدل إحصائياته هذا الموسم 24,4 نقطة و5,1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.