وانتظر جمهور غولدن ستايت عودة دورانت بفارغ الصبر بعد غياب 6 مباريات بسبب الاصابة، لكن ليلة الهداف كانت سيئة امام ضيفه ميلووكي باكس، فطرد قبل الاستراحة وخسر فريقه 107-116.

ولا يعيش حامل اللقب أفضل أيامه فالى اوجاع دورانت في ضلوعه وغياب كلاي تومسون لكسر في ابهامه، مني بخسارته الثالثة تواليا للمرة الاولى في عهد مدربه الحالي ستيف كير.

وابتعد غولدن ستايت (54 فوزا و21 خسارة) بفارق كبير عن هيوستن روكتس (61-14) الذي ضمن صدارة المنطقة الغربية للمرة الاولى في تاريخه وانزل غولدن ستايت عن عرشه بعد 3 سنوات.

وقال دورانت الذي سجل 10 نقاط و6 تمريرات حاسمة "أنا غاضب أكثر لاني لم انه المباراة. اردت اللعب بعد الابتعاد لنحو اسبوعين".

أمام باكس ونجمه الرائع اليوناني يانيس انتيتوكونمبو (32 نقطة في 35 دقيقة)، حافظ ووريرز الذي خسر 7 مرات في آخر 10 مباريات، على ايقاعه حتى الربع الثاني عندما فقد دورانت أعصابه ونال خطأه التقني الثاني لانتقاده التحيكم.

ومن دون أفضل لاعب في نهائي 2017 وعقله المفكر ستيفن كوري المصاب، تأخر غولدن ستايت 20 نقطة (72-92).

وانقذ غولدن ستايت سمعته بفضل بديل كوري، الموزع كوين كوك بتسجيله افضل رصيد شخصي له في الدوري (30 نقطة)، لكنه تجرع اصابة جديدة مع خروج المخضرم اندريه ايغوودالا متألما من ركبته.

- سبيرز يعود الى مستواه -

وبعد تراجعه الى المركز الثامن في الغربية قبل أسبوعين، والشك حول غيابه عن البلاي اوف للمرة الاولى منذ 1998، ارتقى سان انطونيو سبيرز إلى المركز الرابع بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 103-99، بفضل تألق لاماركوس اولدريدج المصاب في ركبته قبل ايام قليلة.

وشاهد جمهور سان انطونيو نجمهم آخر مرة خلال مواجهة واشنطن الثلاثاء عندما تعرض لاصابة في ركبته اليسرى، ما اجبره على ترك المباراة التي خسرها فريقه 106-116.

لكن أفضل لاعب في فريق ولاية تكساس تغلب على اصابته، في ظل غياب النجم الاخر كاوهي لينارد، وأحرج دفاع سيتي في مناسبات كثيرة. وأنهى اولدريدج المواجهة برصيد 25 نقطة، بينها 21 قبل الاستراحة، و11 متابعة.

ولدى الخاسر، سجل بول جورج 26 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فيما اضاف نجم الفريق وموزعه راسل وستبروك 19 نقطة و11 متابعة.

وحسم اولدريدج المباراة قبل 52 ثانية على نهايتها بكرة ساحقة على ملعبه وأمام جماهيره.

وارتقى سان انطونيو (44 فوزا و32 خسارة) من المركز السادس الى الرابع في الغربية، متساويا بنفس عدد الانتصارات والخسارات مع اوكلاهوما، علماً بأن أول ثمانية اندية من المنطقتين الغربية والشرقية تتأهل الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

وقال لاعب سبيرز الارجنتيني المخضرم مانو جينوبيلي "اللعب من دونه (اولدريدج) في هذه المرحلة من الموسم يعني تقديم الفوز لخصومنا. أصبح بالغ الاهمية، ونعتمد عليه كثيرا".

ويبدو الصراع قويا في الغربية على بطاقات التأهل، اذ يملك دنفر ناغتس العاشر 40 فوزا و35 خسارة.

وفي المنطقة الشرقية، أهدر واشنطن ويزاردز فرصة بلوغ البلاي اوف بخسارته امام ديترويت بيستونز 92-103. وفي غياب بلايك غريفين المصاب في اللحظة الاخيرة، ضرب لاعب ارتكاز بيستونز اندريه دروموند بقوة مسجلا 24 نقطة و23 متابعة، ليحقق تاسع المنطقة الشرقية فوزه الخامس في ست مباريات، بيد انه لا يزال بعيدا 5 انتصارات عن ميلووكي الثامن.

وسجل جوش ريتشاردسون 22 نقطة والسلوفيني غوران دراغيتش 17 نقطة ليقودا ميامي هيت الى الفوز على شيكاغو بولز 103-92، ويتساوى في المركز السادس مع واشنطن ويزاردز.

ويحتاج هيت الى فوز واحد او خسارة لديترويت كي يبلغ الادوار الاقصائية للمرة العشرين في آخر ثلاثة عقود. وقال دراغيتش "أريد ان تبدأ مباريات البلاي اوف الان. لكن اولا، علينا ان نهتم بالامور ونكون محترفين".

وفي ساكرامنتو، سجل فيكتور اولاديبو 13 من نقاطه الـ25 في الربع الاخير، ليقود انديانا بايسرز الى الفوز على كينغز 106-103.

- اصابة امبيد -

وتعرض نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل امبيد لكسر في مدار عينه اليسرى لاصطدامه بزميله، ما سيضطره لاجراء جراحة بحسب ما ذكر ناديه الذي يحتل المركز الرابع في الشرقية.

واصيب امبيد (24 عاما) عندما تلقى صدمة على وجهه عن طريق الخطأ من كتف زميله ماركيل فولتس في الشوط الاول من مواجهة نيويورك نيكس الاربعاء. وكشف النادي ان اللاعب تعرض لكسر في مدار عينه نتيجة فحص مقطعي محوسب.

وبلغ معدل تسجيل امبيد 22.9 نقطة و11متابعة و1.8 صدة في المباراة الواحدة هذا الموسم، وكان عنصرا رئيسا في عودة سيكسرز الى البلاي اوف للمرة الاولى في ست سنوات.

وكان امبيد ثالثا في درافت عام 2014، لكنه غاب عن اول موسمين بسبب جراحتين في قدميه، كما لعب 31 مباراة فقط الموسم الماضي لاصابة في ركبته.