الدوري الأميركي للمحترفين: ليلة تاريخية لجيمس وكيمبا وتاونز

وسجل ليبرون جيمس 41 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز إلى مداواة جراحه غداة خسارته المخيبة امام ميامي هيت (79-98) واستعادة التوازن بفوز كبير على مضيفه تشارلوت هورنتس 118-105.

وحسم الضيوف المباراة انطلاقا من الربع الثاني ولم يواجهوا اي مشاكل بعده. وبعدما اكتفى بتسجيل 18 نقطة في سلة فريقه السابق ميامي هيت المتوج معه بلقبين في الدوري، ضرب "الملك" جيمس بقوة وكان قاب قوسين او ادنى من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 41 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف جاي آر سميث 19 نقطة.

-جيمس يعادل جوردان-

وعادل جيمس المتوج بثلاثة القاب في الدوري والذي تتم مقارنته دائما مع اسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان، احد الارقام العديدة للاخير: ففي المباراة الـ886 على التوالي، سجل اكثر من 10 نقاط وهي سلسلة بدأها منذ 6 يناير 2007".

وقال جيمس الذي يقدم موسما رائعا يبدو من خلاله مرشحا للفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري العادي: "في كل مرة يتم فيها ذكر اسمي الى جانب اسم "مايك" (جوردان) أو أي لاعب كبير آخر، فإن ذلك يثبت لي أن ما أقوم به جيد".

ويملك جيمس فرصة تحطيم سلسلة جوردان الذي سجل اكثر من 10 نقاط في 886 مباراة متتالية في الفترة بين 1986 و2001، غدا الجمعة في المباراة ضد نيو أورليانز بيليكانز.

وحقق كليفلاند كافالييرز انتصاره على الرغم من غياب نجمه كيفن لاف الذي يخضع لمراقبة طبية بعدما تلقى ضربة بالكوع على وجهه الثلاثاء.

وعزز كليفلاند كافالييرز موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية برصيد 45 فوزا مقابل 30 خسارة لكنه لا يزال يواجه تهديدا من فيلادلفيا سفنتي سيكرز الرابع (44 فوزا و30 خسارة) الذي حقق فوزا كبيرا على ضيفه نيويورك نيكس 118-101.

وهو الفوز الثامن على التوالي لفيلادفيا سفنتي سيكسرز وهو انجاز حققه للمرة الاولى منذ عام 2005.

وتعرض لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد، افضل مسجل في صفوف فيلادفيا سفنتي سيكسرز بمعدل 22.9 نقطة في المباراة الواحدة، لاصابة في وجهه اثر احتكاك مع زميله ماركيل فولتز، لكن يبدو انها ليست خطيرة.

-كيمبا يدخل تاريخ مينيسوتا-

ودخل نجم تشارلوت هورنتس كيمبا واكر تاريخ النادي الذي يملكه الاسطورة مايكل جوردان، بتسجيله 21 نقطة في المباراة رفع بها رصيده الى 9841 نقطة وبات يبتعد بفارق نقطتين عن ديل كوري، والد نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري، الذي كان حتى الامس الهداف التاريخي لنادي تشارلوت هورنتس.

وفقد تشارلوت هورنتس الذي يحتل المركز العاشر في المنطقة الشرقية (34 فوزا و42 خسارة)، أي أمل في خوض البلاي اوف قبل 9 مباريات من نهاية الدوري العادي، كونه يتخلف بفارق 6 انتصارات عن ميلووكي باكس الثامن.

وأعاد لاعب الارتكاز الدومينيكاني-الاميركي كارل-انتوني تاونز فريقه مينيسوتا تمبروولفز الى سكة الانتصارات بقيادته الى الفوز على أتلانتا هوكس 126-114.

في موسمه الثالث في دوري المجترفين، حقق تاونز (22 عاما)، أفضل أمسية في مسيرته الاحترافية بتسجيله 56 نقطة في 41 دقيقة، محققا رقما قياسيا شخصيا وللفريق حيث يعود الرقم السابق وهو 52 نقطة لمو وليامس وسجله في يناير 2015.

وبات تاونز عاشر لاعب يبلغ الرقم الرمزي 50 نقطة، في حين ان الرقم القياسي للموسم الحالي هو 60 نقطة سجلها صانع العاب هيوستن روكتس جيمس هاردن في سلة اورلاندو ماجيك (114-107).

ولم يصدق تاونز انجازه، وقال: "كنت أرى جيدا ان زملائي يمررون لي الكثير من الكرات ويحثونني على التسديد ويقولون "لا تزال 8 نقاط فقط"، 6 نقاط فقط+. هدفي، كان بكل بساطة هو الفوز في المباراة".

وكان الفوز ضروريا بالنسبة لمينيسوتا تمبروولفز لوضع حد لخسارته في المباراتين الاخيرتين ما ادى الى تراجعه للمركز الثامن (الاخير المؤهل للبلاي اوف) في المنطقة الغربية (43 فوزا و33 خسارة).

وبات مينيسوتا تمبروولفز يتقدم بفارق فوزين عن دنفر ناغتس التاسع.

وأوقف ممفيس غريزليز سلسلة فوزين متتاليين لضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز خارج قواعده وتغلب عليه 108-103.

وفرض سي جاي ماكولوم نفسه نجما في صفوف بورتلاند ترايل بلايزرز بتسجيله 42 نقطة لكنه لم يجنب فريقه الخسارة الـ 29 في 75 مباراة.

وتأثر بورتلاند ترايل بلايزرز، ثالث المنطقة الغربية، بغياب نجمه داميان ليلارد الذي عاد الى بورتلاند لحضور ولادة ابنه.

وفي باقي المباريات، فاز لوس أنجليس ليكرز على دالاس مافريكس 103-93، وخسر يوتا جاز امام بوسطن سلتيكس 94-97، وفينيكس صنز امام لوس أنجليس كليبيرز 99-111، وأورلاندو ماجيك امام بروكلين نتس 104-111.