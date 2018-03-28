الدوري الأميركي للمحترفين: ميامي هيت يعزز حظوظه في بلوغ البلاي أوف

وسجل كيلي اولينيك 19 نقطة، واضاف كل من جوش ريتشاردسون وجيمس جونسون 15 نقطة للفائز الذي بات في حاجة الى فوزين في أخر سبع مباريات من الموسم العادي لينتزع بطاقة التأهل الى البلاي اوف.

وتألق في المباراة دواين وايد المنتقل الى ميامي هيت من كليفلاند كافالييرز في شباط/فبراير الماضي وتصدى لمحاولتين لزميله السابق ليبرون جيمس وسجل 12 نقطة.

اما جيمس الذي توج بطلا للدوري الاميركي مرتين في صفوف ميامي قبل ان يتوج في صفوف فريقه الحالي عام 2016، فاكتفى بتسجيل 18 نقطة.

والخسارة هي الرابعة عشرة تواليا لكليفلاند على ملعب اميركا ايرلاينز الخاص بميامي هيت، كما انه سجل ادنى نسبة من النقاط هذا الموسم.

وخسر كليفلاند جهود مهاجمه كيفن لاف بعد بداية المباراة بدقيقتين اثر تلقيه ضربة بالكوع في فمه ادى الى خلخلة في احد اسنانه وخرج للمعالجة وعاد في الشوط الاول لكنه لم يشارك في الثاني اطلاقا.

وتخلف كليفلاند بفارق 23 نقطة في احدى مراحل المباراة.

وفي اوكلاند، عانى غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي كثيرا في غياب ابرز نجومه وعلى رأسهم ستيفن كوري، كيفن دورانت، كلاي طومسون ودرايموند غرين وخسر امام انديانا بيسرز 81-92.

والخسارة هي السادسة لووريرز في اخر تسع مباريات بعد ضمان التأهل الى البلاي اوف.

وحسم بيسرز النتيجة نهائيا في مصلحته في الربع الاخير الذي شهد تسجيله 24 نقطة مقابل 11 فقط لمنافسه، علما بان ووريرز تقدم بفارق 15 نقطة في احدى مراحل الشوط الاول.

واذا كان غياب كوري سيستمر على الاقل حتى الدور الثاني من البلاي اوف، فان غولدن ستاين يتوقع عودة دورانت من اصابة في وركه الخميس، والامر ينطبق على درايموند الذي غاب عن المباريات الاخيرة بداعي المرض.

وفي غياب جيمس هارن واصل هيوستن روكتس عروضه القوية وهزم شيكاغو بولز بسهولة بالغة 118-86 بفضل 31 نقطة لاريك غوردون الذي سجل ثماني ثلاثيات (رقم قياسي شخصي) ليقود فريقه الى تحقيق فوزه العاشر تواليا.

وفي المباريات الاخرى، فاز لوس انجليس كليبرز على ميلووكي باكس 105-98، وتورونتو رابتورز على دنفر ناغتس 114-110، ودالاس مافريكس على ساكرامنتو كينغز 103-97، وبورتلاند ترايل بلايزرز على نيو اورليانز 107-103، وواشنطن ويزاردز على سان انطونيو سبيرز 116-106.