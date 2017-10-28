الدوري الأميركي للمحترفين: ووريرز يتعثر قبل التفوق على ويزاردز

وفشل غولدن ستايت، بطل موسمين من الثلاثة الأخيرة، في تسجيل 17 من 20 محاولة ثلاثية في الشوط الأول، وفقد خدمات لاعبه درايموند غرين، أفضل لاعبي الدفاع الموسم الماضي، اثر شجار مع لاعب واشنطن برادلي بيل قبل نهاية الشوط الأول بنحو 20 ثانية.

واستفاد واشنطن من الوضع المتعثر لغولدن ستايت، لتوسيع الفارق الى 18 نقطة لصالحه في الربع الثالث، قبل ان يتمكن حامل اللقب من تسجيل 33 نقطة في الربع الأخير، وإنهاء المباراة بفارق ثلاث نقاط.

وتمكن غولدن ستايت من التقدم عبر سلة لأندري إيغودالا قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق و13 ثانية، وحافظ على التقدم حتى النهاية، على رغم ان لاعب واشنطن جون وول سدد رمية ثلاثية بعيدة قبل النهاية بـ 1,1 ثانية، كانت كفيلة بمعادلة النتيجة، الا انها أخطأت السلة.

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وقاد كيفن دورانت لاعبي ووريرز مع 31 نقطة، وأضاف زميله ستيفن كوري 20 نقطة وثماني تمريرات حاسمة. كما أدى لاعبو الاحتياط دوراً أساسياً في فوز فريقهم، لاسيما مع كيفون لوني (تسع نقاط)، ديفيد وست (16 نقطة) وأومري كاسبي (ثماني نقاط).

وتعرض بيل وغرين للطرد اثر شجار بعدما بدا أن الأول وجه صفعة للثاني اثر تنافس على الكرة. وتدخل لاعبو الفريقين للفصل بينهما.

وفي مباريات أخرى، تلقى سان أنطونيو سبيرز خسارته الأولى هذا الموسم وذلك على يد مضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 114-87.

ومع 25 نقطة للاعبه الفرنسي إيفان فورنييه، حقق أورلاندو انطلاقة قوية للمباراة وتقدم فيها تدريجيا، مع فارق 14 نقطة بنهاية الربع الأول، و27 بعد الربع الثاني. وفي الربع الثالث، تمكن أورلاندو من رفع الفارق الى 36 نقطة، ودخل الربع الأخير متقدما بفارق 31 نقطة.

وحقق لاعب أورلاندو جوناثان سيمونز الذي خاض الموسمين الماضيين مع سان أنطونيو، 17 نقطة في سلة فريقه السابق، مساهما في تحقيق فريقه الحالي الفوز الرابع له مقابل خسارة واحدة.

وعلى المقلب الآخر، حقق نيويورك نيكس فوزه الأول هذا الموسم، وهذه المرة على حساب بروكلين نتس بنتيجة 107-86، في مباراة تخللها تسجيل لاعب نيويورك الفرنسي الشاب فرانك نتيليكينا أول نقاطه في الدوري الأميركي، محققا تسع نقاط وخمس تمريرات.

وكان الأفضل لنيكس اللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 30 نقطة.

وفي تشارلوت، قاد جيمس هاردن هيوستن روكتس إلى الفوز بنتيجة 109-93 على تشارلوت هورنتس، محققا "تريبل دبل" مع 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

وتلقى أوكلاهوما سيتي ثاندر خسارته الثالثة في أربع مباريات، وهذه المرة أمام مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 116-119.

كما فاز تورونتو رابتورز بنتيجة 101-92 على لوس انجليس ليكرز ولاعبه لونزو بول الذي كان يحتفل بعيد ميلاده العشرين، الا انه اكتفى بتسجيل خمس نقاط، وأضاف سبع متابعات وست تمريرات.