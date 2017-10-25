الدوري الأميركي للمحترفين: 34 نقطة لجيمس في سلة شيكاغو

وغاب عن كليفلاند ديريك روز المصاب في كاحله، كما لم يشارك دواين وايد أساسياً بطلب منه لأنه ليس في أفضل حالاته الفنية.

وأضاف كيفن لوف 20 نقطة و12 متابعة للفائز، بينما اكتفى وايد بـ 11 نقطة، علماً بأنه كان يخوض مباراته الثانية عشرة فقط كاحتياطي من أصل 919 لعبها على مدار 15 موسماً في الدوري الأميركي.

أما أفضل المسجلين في صفوف شيكاغو فكان جاستن هوليداي مع 25 نقطة وأضاف الفنلندي الشاب لوري ماركانن 19 نقطة.

وحقق كليفلاند وصيف الموسم الماضي، فوزه الثالث في أربع مباريات هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، سجل آرون غوردون 41 نقطة (رقم قياسي شخصي) وسجل رمية ثلاثية في الثواني الأخيرة ليخرج أورلاندو ماجيك بالفوز على بروكلين نتس بنتيجة 125-121.

كما سجل سي جاي ماكولوم 23 نقطة بينها 4 نقاط في سلسلة من تسع توالياً أواخر المباراة، ليقود فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 103-93.

وساهم كل من جيلين براون وجايسون تاتوم في فوز بوسطن سلتيكس على نيويورك نيكس 110-89، بتسجيلهما 23 و22 نقطة توالياً.