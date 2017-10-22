الدوري الأميركي للمحترفين: ووريرز وكليفلاند ينحنيان أمام ممفيس وأورلاندو توالياً

تابع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب معاناته في بداية هذا الموسم ومني بخسارته الثانية في 3 مباريات عندما سقط أمام مضيفه ممفيس غريزلير 101-111، فيما لم تكن حال وصيفه كليفلاند كافالييرز أفضل بسقوطه على أرضه أمام أورلاندو ماجيك 93-114 ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

في المباراة الأولى، واصل غولدن ستايت ووريرز معاناته في إيجاد سكة الانتصارات وهدوئه الذي امتاز به في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وبدت واضحة عصبية لاعبيه خصوصاً نجمه ستيفن كوري صاحب 37 نقطة والذي طرد في نهاية المباراة بعد احتجاجه على قرار للحكام وقام برمي واقي الأسنان.

وكان غولدن ستايت خسر المباراة الافتتاحية على أرضه أمام هيوستن روكتس الثلاثاء، قبل أن يفوز على مضيفه نيو أورليانز بيليكنز الجمعة.

وتخلف غولدن ستايت بطل 2015 و2017 ووصيف بطل 2016 بفارق 5 نقاط في نهاية الربع الأول (26-31) وفرض التعادل في الثاني (25-25)، قبل أن يخضع لسيطرة أصحاب الأرض في الثالث حيث خسره بفارق 12 نقطة (20-32) بسبب الكثير من الأخطاء الفردية وسوء الحظ ليتسع الفارق إلى 17 نقطة قبل الربع الأخير الذي لم ينفعه فيه التفوق 30-23.

وعلق مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير على الخسارة قائلاً: "إنه فريق يخلق لنا مشاكل، كانت الحال الموسم الماضي وقبل الماضي، إنهم أقوياء بدنياً، يتعين علينا أن نكون أكثر قوة وذكاءً".

وفرض كوري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 37 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف كيفن دورانت 29 نقطة مع 13 متابعة و3 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى كلاي طومسون بـ14 نقطة.

في المقابل، تألق الإسباني مارك غاسول بشكل كبير في صفوف ممفيس غريزلير وكان أفضل مسجل برصيد 34 نقطة.



خسارة أولى للوصيف

بعد فوزين مريحين على بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس، سقط كليفلاند كافالييرز للمرة الأولى هذا الموسم وكانت على أرضه أمام ضيفه أورلاندو ماجيك 93-114.

وضرب أورلاندو ماجيك بقوة منذ الربع الأول وحسمه في مصلحته بفارق 18 نقطة (36-18)، قلصها رفاق "الملك" ليبرون جيمس إلى 11 نقطة في الربع الثاني بعدما كسبوه 27-20، لكن سرعان ما استعاد الضيوف قوتهم ووسعوا الفارق إلى 23 نقطة بعدما كسبوا الربع الثالث 32-20، وصمدوا في الربع الأخير 26-28.

وأنهى جيمس المباراة بـ22 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين حاسمتين، وأضاف كيفن لاف 19 نقطة مع 9 متابعات، بيد أنّ ذلك لم يكن كافياً أمام التألق الجماعي للضيوف وخصوصاً المونتينيغري نيكولا فوتسيفيتش صاحب 23 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، والبديل جوناثان سيمونس صاحب 19 نقطة والفرنسي إيفان فورنييه الذي سجل 13 نقطة ودي جاي أوغوستين الذي سجل 12 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

ومني مرشح آخر لإحراز اللقب وهو أوكلاهوما سيتي ثاندر بالخسارة أمام يوتا جاز 87-96، وهي الأولى له هذا الموسم بعد فوزه على نيويورك نيكس 105-84 الجمعة.

وفشل النجمان كارميلو أنطوني (26 نقطة) وبول جورج (22 نقطة) في تعويض الأمسية المخيبة لأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي راسل وستبروك الذي سجل 6 نقاط فقط.

وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم في الأرباع الثلاثة الأولى وحسموها لفائدتهم 21-14 و23-20 و29-23 على التوالي، فيما كسب أوكلاهوما سيتي ثاندر الربع الأخير 30-23 دون جدوى.

في المقابل، حقق هيوستن روكتس فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على دالاس مافريكس 107-91 رغم غياب نجمه كريس بول المصاب في ركبته، وحذا حذوه سان أنطونيو سبيرز بتغلبه على شيكاغو بولز 87-77 بفضل 28 نقطة للاماركوس ألدريدج.

وتابع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تألقه في بداية الموسم الجديد وقاد فريقه ميلووكي باكس إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-110 بتسجيله 44 نقطة، محققاً معدل 38,3 نقطة في المباراة منذ بداية الموسم !.