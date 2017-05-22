الدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن يفاجىء كليفلاند

وسقط كليفلاند بعد أن هيمن على الشوط الأول واوصل الفارق في بعض المراحل إلى 21 نقطة قبل أن يفقد لاعبوه التركيز في الربع الأخير ويتعرضون لأول خسارة بعد أن حققوا انتصارين متتاليين وهم يعلمون أن الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات يتأهل إلى الدور النهائي لمواجهة بطل المنطقة الغربية حيث يتقدم غولدن ستايت ووريرز وصيف البطل على سان أنتونيو سبيرز 3-صفر.

ويدين بوسطن الذي تعرض لهزيمة نكراء على أرضه وأمام جمهوره في المباراة الثانية 86-130 ويغيب عنه هدافه ايزاياه توماس، بشكل خاص إلى ايفيري برادلي الذي سجل ثلاثية قبل جزء واحد فقط بالعشرة من الثانية الأخيرة وأهدى الانتصار لفريقه.

وفوت حامل اللقب فرصة وضع البطاقة في جيبه الثلاثاء المقبل على أرضه، وبات يتعين عليه الانتقال مجدداً إلى بوسطن الخميس لخوض مباراة خامسة.

وتألق لاعبو كليفلاند في الشوط الأول وتقدموا بفارق 16 نقطة 66-50 (الربع الاول 35-24 والثاني 31-26)، سجل 22 نقطة منها كيفن لوف الذي انهى اللقاء برصيد 28 نقطة (مع 10 متابعات)، بينما كان زميله كيري ايرفينغ أفضل مسجل (29 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

وأضاف تريستان طومسون 18 نقطة (و13 متابعة)، في حين لم يكن "الملك" ليبرون جيمس في أحلى ايامه واكتفى بتسجيل 11 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، علماً بأنّه لعب أطول فترة بالنسبة إلى باقي زملائه.

وعلى الطرف الآخر ورغم غياب إيزاياه توماس حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في وركه الأيمن، تفوق لاعبو بوسطن على نظرائهم في الشوط الثاني (الربع الثالث 32-21 والأخير 29-21)، وبرز منهم ماركوس سمارت (27 نقطة و7 تمريرات) وايفيري برادلي (20 نقطة) وآل هورفورد (16 نقطة و6 تمريرات) وجاي كراودر (14 نقطة و11 متابعة).