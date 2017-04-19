الدوري الأميركي للمحترفين - شيكاغو يهزم بوسطن مجدداً

واستعاد كل من تورونتو رابتورز ولوس أنجليس كليبيرز توازنهما بفوز الأول على ضيفه ميلووكي باكس 106-100، والثاني على ضيفه يوتا جاز 99-91.

في المباراة الأولى على ملعب "تي دي غاردن" وأمام 18624 متفرجاً، عمق شيكاغو بولز جراح مضيفه بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية وألحق به الخسارة الثانية على التوالي قاطعاً شوطاً كبيراً نحو بلوغ الدور الثاني.

وبات شيكاغو بولز، آخر المتأهلين إلى البلاي أوف، يملك فرصة أن يكون أول الواصلين إلى الدور الثاني في حال حسم المباراتين المقبلتين اللتين يستضيفهما على أرضه في شيكاغو يومي الجمعة والأحد المقبلين، كون الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في 4 مباريات يبلغ الدور الثاني، فيما بات بوسطن سلتيكس مطالباً بتحقيق فوز واحد على الأقل خارج قواعده ليبقي على آماله في المنافسة وفرض مباراة خامسة على الأقل على شيكاغو ستقام في بوسطن.

ويدين شيكاغو بولز بفوزه إلى صانع ألعابه راجون روندو الذي سجل 11 نقطة مع 9 متابعات و5 سرقات للكرة و3 تصديات بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

ولم ينفع بوسطن سلتيكس الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، تألق نجمه إيسياه توماس الذي توجه مباشرة بعد المباراة إلى جنازة شقيقته تشاينا (22 عاماً) التي لقيت مصرعها قبل بضعة أيام في حادث سير.

وسجل إيسياه 20 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين حاسمتين، علماً أنه كان نجم المباراة الأولى الأحد الماضي بتسجيله 33 نقطة.

وفي الثانية، عوض تورونتو رابتورز خسارته المباراة الأولى أمام ضيفه ميلووكي باكس، وتغلّب عليه 106-100 على ملعب "اير كندا سنتر" وامام 20077 متفرجاً.

ويعود الفضل في فوز أصحاب الأرض إلى الثنائي ديمار ديروزان وكايل لاوري حيث سجل الأول 23 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف الثاني 22 نقطة مع 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للمرة الثانية في صفوف ميلووكي باكس بتسجيله 24 نقطة مع 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة، بيد أنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة، بيد أنه يملك فرصة خوض مباراتين على أرضه وبالتالي التقدم على منافسه والاقتراب من الدور الثاني.

وفي المنطقة الغربية، حذا لوس أنجليس ليكرز حذو تورونتو رابتورز وعوض بدوره خسارته المباراة الأولى أمام ضيفه يوتا جاز وتغلب عليه 99-91 على ملعب "ستيبلز سنتر" وأمام 19060 متفرجاً.

وكان يوتا جاز فاز في المباراة الأولى 97-95 رغم خسارته جهود نجمه الفرنسي رودي غوبير في الثواني الأولى.

وبدا تأثير غياب غوبير بشكل واضح في مباراة الأمس خصوصاً من الناحية الدفاعية كون لوس أنجليس تقدم في إحدى فتراتها 60-38.

وبرز بلايك غريفين في صفوف كليبرز بتسجيله 24 نقطة، وأضاف كريس بول 21 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، ودي أندري جوردان 18 نقطة مع 15 متابعة بينها 12 دفاعية.

في المقابل، كان غوردون هايوارد الأفضل في صفوف الخاسر بتسجيله 20 نقطة.