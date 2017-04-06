الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس يقود كليفلاند لحسم قمة المنطقة الشرقية

وأضاف كيفن لوف 15 نقطة و16 متابعة، وكايري ايرفينغ 19 نقطة في المباراة التي أقيمت مساء الاربعاء.

وشهدت صدارة المجموعة الشرقية كرا وفرا بين هذين الفريقين طوال الموسم، لكن كليفلاند لم يجد صعوبة هذه المرة في التغلب على منافسه ليحقق فوزه الثالث عليه هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

وبات كليفلاند يتصدر المجموعة الشرقية مع 51 فوزا مقابل 27 خسارة، يليه بوسطن مع 50 انتصارا و28 خسارة. ومنح الفوز أفضلية معنوية لكليفلاند على بوسطن قبل الأدوار النهائية "بلاي أوف".

وكان الربع الثاني نقطة التحول في المباراة لأنه شهد تسجيل كليفلاند 38 نقطة، لينهي الشوط الاول متقدما بفارق 15 نقطة. وسرعان ما وسع كليفلاند الفارق في الربع الثالث الى 24 نقطة (90-66).

وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر ايزيا توماس مع 26 نقطة.

وقال جيمس "لعبنا كما يفعل كليفلاند كافالييرز الليلة. عندما نقوم بذلك نكون فريقا جيدا".

من جهته أوضح لوف "بطبيعة الحال، نود انهاء الموسم العادي في صدارة المجموعة الشرقية لكي نحصل على أفضلية الملعب (في البلاي أوف). أعتقد اننا قدمنا عرضا رائعا على مدى 48 دقيقة. شعرت باننا لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة".

وأقر مدرب بوسطن براد ستيفنس فأقر بأن كليفلاند "كان الأفضل في كل النواحي وجعل مهمتنا صعبة"، معتبرا ان لاعبي كافالييرز "لعبوا بسرعة أكبر، وبرغبة أكبر".

وستبروك ينتظر رقمه القياسي

وفي ممفيس، كانت الانظار مشدودة الى مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر وممفيس غريزليز التي انتهت بفوز الأول 103-100، ترقبا لما إذا كان نجم أوكلاهوما راسل وستبروك سيتمكن من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الثلاثيات المزدوجة "تريبل دبل" في موسم واحد.

الا ان وستبروك فشل في تحطيم رقم اللاعب أوسكار روبرتسون (41 "تريبل دبل" في موسم 1961-1962)، والذي كان قد عادله في المباراة أمام ميلووكي باكس الثلاثاء (110-79 لأوكلاهوما).

وكان وستبروك في حاجة الى متابعة واحدة فقط ليحقق الـ "تريبل دبل" الثانية والأربعين له هذا الموسم، اذ سجل في مباراة الأربعاء 45 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

وأتيحت الفرصة أمام وستبروك للانفراد بالرقم القياسي في الثواني الأخيرة من المباراة عندما حاول متابعة إحدى الكرات، الا انه لم ينجح في التقاطها بشكل جيد، وآلت الى لاعب غريزليز أندرو هاريسون.

وقال مدرب ثاندر بيلي دونوفان "كان الامر جيدا في ما لو نجح بتحقيق المتابعة الاخيرة".

واعتبر دونوفان بان انفراد وستبروك بالرقم القياسي ليس الشغل الشاغل لزملائه في غرف الملابس بقوله "لا أحد يتكلم عن هذا الامر، لكن أنتم (الصحافيون) تتحدثون عنها لأنها موضوع بالنسبة إليكم (...) نحن نريد ان نقوم بما علينا لنقدم لعبا جيدا".

ولا يزال أمام وستبروك أربع مباريات في الموسم العادي لتحطيم الرقم القياسي أولها ضد فينيكس صنز الجمعة.

وحسم غولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي ومتصدر المنطقة الغربية، أفضلية اللعب على ملعبه في "البلاي اوف" بفوزه على فينيكس 120-111.

أما ثاني الغربية سان انتونيو سبيرز، فمني بخسارة مفاجئة أمام لوس انجليس ليكرز الذي يحتل المركز ما قبل الأخير في المجموعة نفسها، بنتيجة 95-102.

الى ذلك، فاز لوس انجليس كليبرز على دالاس مافريكس 112-101، وتورونتو رابتورز على ديترويت بيستونز 105-102، وهيوستن روكتس على دنفر ناغتس 110-104، وميامي هيت على تشارلوت هورنتس 112-99.