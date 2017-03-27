الدوري الأميركي للمحترفين: سلتيكس يلحق بكليفلاند

وخلط فوز بوسطن (26 خسارة) على ميامي الأوراق واشتد التنافس على لقب بطل المنطقة الشرقية بينه وبين ثلاثة فرق أخرى هي كليفلاند (47 فوزاً و25 خسارة) وواشطن ويزاردز (45 فوزاً و28 هزيمة) وتورونتو رابتورز (44 مقابل 29).

وضمنت الفرق الأربعة تأهلها إلى البلاي أوف مسبقاً.

ورغم أنّ ميامي (35 فوزاً مقابل 38 هزيمة) حافظ على المركز الثامن، إلا أنّ المنافسة اشتدت أيضاً على بطاقات التأهل الأربع الأخرى بعد فوز شيكاغو بولز التاسع (35 مقابل 39) على ميلووكي باكس السادس (37 مقابل 36) 109-94، وتشارلوت هورنتس العاشر (33 مقابل 40) على فينيكس صنز 120-106.

وعانى بوسطن كثيراً لتحقيق الفوز، وحسم نتيجة اللقاء في الربع الثالث بعدما أطبق على منافسه وأنهاه 32-17، وذلك بعد أن تخلف في الأول 22-27 وتعادل في الثاني 31-31، وكادت تفلت منه الأمور في الأخير الذي تخلف فيه أيضاً 27-33.



ويدين بوسطن بالفوز إلى نجميه ايزياه توماس (30 نقطة) وجاي كراودر (25 نقطة)، في حين كان تايلور جونسون (24 نقطة) وجيمس جونسون (20 نقطة و5 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وحسن وايتسايد (19 نقطة و15 متابعة) أفضل لاعبي ميامي في اللقاء.



وقال ايزاياه توماس: "أن نكون متساوين مع كليفلاند أمر جيد، لكن ذلك ليس كافياً".

وحقق غولدن ستايت ووريرز، بطل 2015 ووصيف بطل 2016 ومتصدر البطولة الحالية فوزه السابع على التوالي والتاسع والخمسين (مقابل 14 خسارة) على حساب ممفيس غريزليز 106-94.



وسقط لوس آنجليس كليبرز أمام ساكرامنتو كينغز بفارق نصف سلة 97-98.



وتغلب انديانا بيسرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 107-94، ونيو اورليانز بيليكنز على دنفر ناغتس 115-90، وبروكلين نتس على أتلانتا هوكس 107-92.