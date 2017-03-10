الدوري الأميركي للمحترفين: خيبات كليفلاند تتواصل ووستبروك تاريخي

أظهر كليفلاند كافالييرز حامل اللقب هشاشته مجدداً بخسارته أمام مضيفه ديترويت بيستونز 101-106 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما عادل نجم اوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك رقم اللاعب الأسطوري ويلت تشامبرلاين في عدد الثلاثيات المزدوجة "تريبل دبل" خلال موسم واحد.

ويبدو كليفلاند بعيدا هذا الموسم عن مستوى الفريق الذي أحرز في 2016 اللقب للمرة الأولى في تاريخه، إذ أن خسارة الخميس أمام فريق يصارع لتجنب الغياب عن الأدوار الإقصائية "بلاي اوف" كانت الثالثة تواليا لفريق المدرب تايرون لو، والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة، كما أنها الـ21 من أصل 63 مباراة هذا الموسم.

وعلى رغم ان كليفلاند يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية بفارق ضئيل عن بوسطن سلتيكس (41 فوزا مقابل 24 هزيمة)، إلا أنه يحتل المركز الرابع في الترتيب العام بفارق كبير عن وصيفه غولدن ستايت ووريرز (52 فوزا مقابل 12 هزيمة) وسان انتونيو سبيرز الذي مني الخميس بهزيمته الـ14 في 64 مباراة.

وجاءت الخسارة أمام ديترويت الذي أصبح يتقدم في المركز السابع على شيكاغو بولز صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى البلاي اوف، على رغم جهود ليبرون جيمس الذي سجل 29 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتأثر كليفلاند بغياب الثنائي كيفن لوف وكايل كورفر، علما بأنه خسر هذا الأسبوع جهود الوافد الجديد لاعب الإرتكاز الأسترالي اندرو بوغوت الذي تعرض لكسر في ساقه.

وبدا لاعبو لو في طريقهم لحسم اللقاء بعدما أنهوا الربع الثالث بتسجيلهم 22 نقطة مقابل 5 فقط لأصحاب الأرض وتقدموا 80-73، لكن ديترويت انتفض في بداية الربع الأخير بتسجيله 13 نقطة من دون رد، ليتقدم 86-80 ثم 103-98 بعد سلة في آخر 55 ثانية من ريدجي جاكسون الذي مهد الطريق أمام فريقه لحسم المباراة.

وأنهى جاكسون اللقاء وفي رصيده 21 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة وأضاف اندري دروموند 20 نقطة مع 16 متابعة و4 تمريرات، بينما كان كايري ايرفينغ ثاني أفضل مسجل لكليفلاند برصيد 27 نقطة.

وقال جاكسون بعد المباراة "نصحني زملائي في الفريق بدخول المباراة واللعب على سجيتي، أن أكون مندفعا في الهجوم وأحاول اتخاذ القرار المناسب. كان فوزا رائعا بمجهود جماعي والأهم من ذلك أن أسلوبنا الدفاعي كان ناجحا وهذا ما سمح لنا بتحقيق الفوز".