سجل كيفن دورانت 29 نقطة، بينها سلة حاسمة في الدقيقة الأخيرة، وقاد غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين لاستعادة توازنه بفوزه على ضيفه اتلانتا هوكس 110-103 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بغياب ستيفن كوري ودرايموند غرين.

وافتقد ووريرز خدمات كوري للمباراة الثالثة تواليا بسبب اصابة عضلية، فيما غاب غرين بسبب ايقافه من قبل فريقه لمباراة واحدة لدخوله في مشادة مع دورانت في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي للمباراة التي خسرها حامل اللقب الإثنين أمام جاره لوس أنجليس كليبرز 116-121 بعد التمديد.

وكان دورانت مفتاح الفوز الثاني عشر لبطل الموسمين الماضيين في 15 مباراة، كما لعب كلاي تومسون دورا حاسما بتسجيله 24 نقطة على غرار بديلي كوري وغرين، كوين كوك الذي سجل 18 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، والسويدي يوناس يريبكو الذي ساهم بـ14 نقطة مع 13 متابعة.

وبدا ووريرز متأثرا بالخسارة التي تلقاها الإثنين في ملعب كليبرز، إذ أنهى الشوط الأول متخلفا 49-52 ضد فريق دخل الى اللقاء وفي سجله ثلاثة انتصارات فقط، بينها واحد فقط خارج ملعبه.

لكن فريق كير رفع مستواه في الشوط الثاني واستلم زمام المبادرة في الربع الثالث الذي تفوق فيه 33-24، ثم حافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية رغم جهود تورين برينس الذي سجل 22 نقطة لاتلانتا، بينها أربع ثلاثيات، دون أن يجنب فريقه هزيمته الخامسة تواليا والتاسعة في آخر 10 مباريات.

وتحضر رجال كير الذين يتصدرون المنطقة الغربية، بشكل جيد للمواجهة المرتقبة الجمعة على ملعب هيوستن روكتس الذي خرج الثلاثاء منتصرا ايضا بتغلبه على مضيفه دنفر ناغتس 109-99، وذلك بفضل نجمه جيمس هاردن الذي سجل 19 من نقاطه الـ22 في الشوط الثاني من اللقاء، كما ساهم بـ11 تمريرة حاسمة معظمها للسويسري كلينت كابيلا الذي تألق بتسجيله 24 نقطة، فيما أضاف كريس بول 21.

ويأمل هيوستن أن يكون فوزه الثاني تواليا بداية جديدة لموسمه الصعب حتى الآن، إذ أن فوز الثلاثاء كان السادس له فقط في 13 مباراة.

"سنكون فريقا مرعبا"

وأقر هاردن الى أن العودة الى المستوى الذي قدمه فريقه الموسم الماضي "تحتاج الى الوقت لكننا سنصل. إذا واصلنا دفاعنا بمستوى عال، كما فعلنا حتى الآن، فسنحل المشكلة الهجومية تلقائيا".

وأوضح "في المباريات التي خسرناها دافعنا بشكل جيد جدا، لكننا لم ننجح في تسديداتنا. ما أن نجمع بين هذه الأمرين (الدفاع والهجوم)، سنكون فريقا مرعبا. مباراة اليوم كانت كاملة".

ولم يكن الفوز على دنفر سهلا على هيوستن رغم سيطرة الضيوف على اللقاء اعتبارا من الربع الثاني، إذ قلص أصحاب الأرض الفارق الى 4 نقاط بسلة من جمال موراي في منتصف الربع الأخير، لكن هاردن ضرب بعدها بقوة بتسجيله نقاط فريقه الـ11 التالية، واضعا اياه في المقدمة 104-91 في آخر 3,48 دقيقة.

وقلص دنفر الفارق الى 6 نقاط في الثواني الأخيرة لكن هيوستن رد برميتين حرتين لبول وسلة استعراضية لكابيلا، موجها بذلك الضربة القاضية لمنافسه الذي مني بهزيمته الثامنة تواليا في ملعب هيوستن رغم جهود مونتي موريس (19 نقطة) وغارس هاريس (15) وموراي (15).

وحقق كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي فوزه الثاني فقط في حقبة ما بعد "الملك" ليبرون جيمس المنتقل الى لوس أنجليس ليكرز، وجاء على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 113-89 بفضل جوردن كلاركسون (24 نقطة) وتريستن توماس (21 مع 11 متابعة).

ووضع كليفلاند بفوزه الثلاثاء حدا لسلسلة من 5 هزائم متتالية وحقق فوزه الأول منذ 30 تشرين الأول/اكتوبر حين تغلب على اتلانتا هوكس، لكن لائحة الاصابات في صفوفه أصبحت أطول بانضمام كايل كورفر والتركي-المقدوني جيدي عثمان الى سام ديكر وكيفن لوف وجورج هيل.

وبعد المباراة، أعرب المدرب لاري درو الذي خلف تايرون لو الشهر الماضي بعد اقالة الأخير إثر خسارة المباريات الست الأولى، عن ارتياحه حيال ما قدمه فريقه الثلاثاء، قائلا "كنا نعمل بجهد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية لكننا كنا نخرج خاليي الوفاض. اليوم (الثلاثاء)، نجحنا في الصمود من البداية حتى النهاية. كل الجهد الكبير الذي بذله الشبان، أعطى ثماره اليوم".