البطل يتكبد هزيمته الثالثة

وهي الخسارة الثالثة على التوالي لكليفلاند كافالييرز بعد الأولى أمام ضيفه واشنطن ويزاردز 115-127 الأحد الماضي، والثانية أمام مضيفه سان أنطونيو سبيرز 74-103 الثلاثاء، والسابعة والعشرين في 74 مباراة حتى الآن هذا الموسم فتراجع إلى المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف بوسطن سلتيكس.

على ملعب "يونايتد سنتر" وأمام 22282 متفرجاً، سجل جيمس 26 نقطة وتخطى عملاق لوس أنجليس ليكرز وميامي هيت السابق شاكيل أونيل على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري.

ورفع الملك الذي حقق أيضاً 10 متابعات ومرر 8 كرات حاسمة وسرق كرة واحدة من الفريق المنافس وصد أخرى، رصيده إلى 28599 نقطة وبدأ التفكير في الرقم الأسطوري لنجم دالاس مافريكس الألماني ديرك نوفيتسكي الذي تخطى مؤخراً حاجز 30 ألف نقطة.

لكن جيمس لم ينجح في اخراج فريقه من أزمة النتائج التي يعاني منها قبل أقل من أسبوعين على بداية البلاي أوف، ولو أن كليفلاند كافالييرز كان يسير على الطريق الصحيح لوقف مسلسل الهزائم عندما فرض افضليتيه في الربعين الاولين 28-22 و22-19 على التوالي منهياً الشوط الأول في صالحه بفارق 9 نقاط (50-41).

وضرب شيكاغو بولز بقوة في الربع الثالث وحسمه في صالحه بفارق 16 نقطة (37-21) محولاً تخلفه في النتيجة إلى تقدم بفارق 6 نقاط دافع عندها في الربع الأخير الذي حسمه الضيوف بفارق نقطة واحدة فقط (22-21) دون أن يتمكنوا من حرمان أصحاب الأرض من فوزهم الـ36 مقابل 39 خسارة.

وهو الفوز الرابع لبولز على كافالييرز في 4 مباريات جمعت بينهما هذا الموسم.

وعلق جيمس على تخطيه اونيل وسعيه لرقم نوفيتسكي قائلاً: "بصراحة، ليس هذا هو الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي (...) نمر بفترة سيئة، الفريق يبذل مجهودات ولا يخيب أملي، ولكن يتعين علينا ايجاد حل للخروج من هذه الفترة السيئة".

وبدا جيمس الذي خاض الدور النهائي في الأعوام الستة الأخيرة وتوج بثلاثة القاب، متفائلاً بقوله "غدا يوم آخر، فرصة أخرى لاستعادة التوازن، ولكن يجب الاعتراف انه لا يزال أمام عمل والوقت لا يرحم".

وتابع "لقد منحنا لهم فرصا عديدة للتسديد لحرية".

وأضاف كايري ايرفينغ 20 نقطة وتريستان طومسون 15 نقطة وجاي آر سميث 12 نقطة، فيما اكتفى كيفن لاف بثماني نقاط فقط مع 10 متابعات، علماً بأن خاض 20 دقيقة فقط لطرده اثر ارتكباه 5 أخطاء.

ويدين شيكاغو بولز بفوزه إلى الاسباني نيكولا ميتروتيتش وجيمي باتلر حيث سجل الأول 28 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف الثاني 25 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وانعش شيكاغو بولز آماله في المنافسة على احدى بطاقات البلاي اوف حيث يحتل المركز التاسع بفارق فوز واحد عن المركز السابع الذي يتقاسمه ميامي هيت وانديانا بيسرز (37 فوزاً و38 خسارة).

وبدوره احيا ديترويت بيستونز آماله في التأهل إلى البلاي أوف بتغلبه الصعب على ضيفه بروكلين نتس 90-89 على ملعب "ذا بالاس او اوبورن هيلز" وأمام 15804 متفرجين، وبفضل 28 نقطة و13 متابعة لماركوس موريس و21 نقطة ايش سميث.

وأوقف ديترويت بيستونز هزائمه الخمس المتتالية وحقق فوزه الـ35 مقابل 41 خسارة في المركز العاشر للمنطقة الشرقية، لكنهم باتوا مطالبين بتفادي الخطأ في المباريات المتبقية.

-سقوط جديد لهيوستن روكتس-

وفي المنطقة الغربية، واصل لوس أنجليس كليبرز صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي والـ46 حتى الآن هذا الموسم (31 خسارة) عندما تغلب على مضيفه فينيكس صنز 124-118 على ملعب "تالكين ستيك ريزورت ارينا" وأمام 16736 متفرجاً.

ويعود الفضل في فوز كليبرز إلى بلايك غريفين (31 نقطة) وبول بيرس (29 نقطة و10 نتابعات)، فيما برز ديفاين بوكر في صفوف فينيكس صنز بتسجيله 33 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة دون أن يجنب فريقه الخسارة الـ54 في 76 مباراة.

وبعد سقوطه أمام غولدن ستايت ووريرز بطل العام قبل الماضي والوصيف العام الماضي (106-113) الثلاثاء، مني هيوستن روكتس ثالث المنطقة الغربية بالخسارة الثانية على التوالي وكانت أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 107-117 على ملعب "مودا سنتر ات ذا روز كورتر" وأمام 20149 متفرجاً.

وعلى غرار جيمس مع كافالييرز، لم ينفع هيوستن روكتس تألق نجمه جيمس هاردن صاحب 30 نقطة، لأن الكلمة الاخيرة كانت لأصحاب الأرض بقيادة داميان ليلارد (31 نقطة و11 تمريرة حاسمة) ويوسف نوركيتش (19 نقطة و11 متابعة).

وعزز بورتلاند موقعه في المركز الثامن للمنطقة الغربية برصيد 37 فوزاً مقابل 38 خسارة، فيما مني هيوستن روكتس بخسارته الرابعة والعشرين مقابل 51 فوزاً.

وعمق مينيسوتا تمبروولفز حراج ضيفه لوس انجليس ليكرز عندما تغلب عليه 119-104 على ملعب "تارغيت سنتر" وأمام 18179 متفرجاً بفضل 33 نقطة لريكي روبيو و32 نقطة لكارل-أنطوني تاونز و27 نقطة لاندرو ويغينز.

وهو الفوز الـ30 لمينيسوتا تمبروولفز.