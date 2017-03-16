أول خسارة لسبيرز على أرضه

ولم ينجح سبيرز في تجنب أول خسارة له على أرضه بعد 9 انتصارات متتالية، في ظل تألق داميان ليلارد (36 نقطة) وسي جاي ماكولوم (26 نقطة).

وصنع بورتلاند الفارق في الربع الأخير عندما سجل له لاعب الارتكاز البوسني يوسف نوركيتش 13 من أصل نقاطه الـ16.

وقال مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش: "لعب ترايل بلايزرز جيداً في الهجوم، ولم ننجح بمراقبة داميان ليلارد كما يجب. اختتموا المباراة بقوة، وهذا درس جيد، المباراة تدوم 48 دقيقة".

وخسر لاعبو سبيرز الذي غاب عنه الموزع الفرنسي طوني باركر، الكرة 14 مرة وأظهروا عصبيتهم في اللحظات الحاسمة.

وتركت الخسارة الـ15 لسبيرز غريمه غولدن ستايت ووريرز ينفرد في صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام مع 53 فوزاً و14 خسارة.

وكان كاوهي لينارد أفضل مسجل لسبيرز مع 34 نقطة و6 متابعات.

-وليامس يدك سلة فريقه السابق-

وعزز هيوستن روكتس الذي ضمن الثلاثاء تأهله إلى الأدوار الإقصائية من دون أن يلعب، مركزه الثالث في المنطقة الغربية (47-21) بعد فوزه الكبير على لوس أنجليس ليكرز 139-100.

وحقق نجم روكتس جيمس هاردن ثلاثيته المزدوجة ("تريبل دبل") الـ17 هذا الموسم مع 18 نقطة و12 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وتألق مع الفائز البديل لو وليامس الذي سجل 30 نقطة و7 تمريرات حاسمة من بينها 7 ثلاثيات في سلة فريقه السابق، فيما كان جوليوس راندل أفضل مسجل للخاسر مع 32 نقطة.

ونجح وليامس في تسجيل أول 7 محاولات له، وأنهى المباراة بـ11 محاولة ناجحة من أصل 17 في 26 دقيقة.

وعلى رغم فقدانه الكرة 21 مرة، إلا أن روكتس لم يتنازل عن تقدمه في المباراة.

وقال لوك والتون مدرب ليكرز أن على لاعبيه التوقف عن توجيه اللوم لبعضهم البعض "يجب أن نلعب كمجموعة، وليس كأفراد. نلوم كثيراً الآخرين، ويجب أن ننظر إلى أنفسنا ونسيطر على ما يمكن السيطرة عليه".

وحقق بوسطن سلتيكس، وصيف المنطقة الغربية، فوزه العاشر في آخر 11 مباراة أمام مينيسوتا تيمبروولفز 117-104، بفضل 27 نقطة لايزياه توماس.

وسجل بوسطن 21 نقطة مقابل 6 لخصمه في الربعين الثاني والثالث، حيث تألق معه آل هورفورد صاحب 20 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وقال براد ستيفنز مدرب سلتيكس "احتجنا إلى أن يكون (هورفورد) محبوسا الليلة لأن (الدومينيكاني كارل-أنطوني) تاونز لاعب موهوب جدا. لذا كانت لآل مهمة على الطرف الآخر لفترة طويلة من المباراة".

وهذا الفوز الحادي عشر على التوالي لبوسطن على مينيسوتا في ملعبه.

ومني لوس أنجليس كليبرز بخسارته الثانية على التوالي، أمام ميلووكي باكس 97-96. وتراجع فريق ولاية كاليفورنيا من المركز الثاني في المنطقة الغربية إلى الخامس (40-28)، بفارق فوزين عن أوكلاهوما سيتي وممفيس غريزليز.

وفي باقي المباريات، فاز دالاس مافريكس على واشنطن ويزاردز 112-107، وانديانا بيسرز على تشارلوت هورنتس 98-77، وميامي هيت على نيو اورليانز بيليكانز 120-112، ويوتا جاز على ديترويت بيستونز 97-83، وممفيس غريزليز على شيكاغو بولز 98-91، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 107-101.