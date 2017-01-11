NBA: يوتا جاز يُسقط كليفلاند كافالييرز

وكان جيمس أفضل مسجل في المباراة، وأضاف ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله كايري ايرفينغ 20 نقطة.

إلا أن هذا الأداء لم يكف كافالييرز للتفوق على يوتا الذي تميز بالجهد الجماعي للاعبيه الذي سجل ستة منهم 10 نقاط على الأقل.

أما أفضل مسجل في صفوف الفريق المضيف فكان غوردون هايورد (28 نقطة و9 متابعات)، واضاف رودني هود اليها 18 نقطة.

والفوز هو الرابع والعشرون ليوتا مقابل 16 هزيمة، في حين مني كليفلاند بخسارته التاسعة مقابل 28 فوزاً.

وفرض يوتا إيقاعه تدريجياً في المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدماً 56-41. إلا أن كليفلاند وجيمس قلبا المباراة لصالحهما في الربع الثالث، وتمكنا من التقدم على الفريق المضيف 60-58.

إلا أن نقطة التحول كانت عن طريق هاورد، الذي قاد فريقه إلى تسجيل 16 نقطة متتالية من دون رد، ويتقدم على حامل اللقب 74-60. وعلى رغم تقليص كليفلاند الفارق في الربع الرابع إلى ست نقاط (90-96) قبل نهاية المباراة بدقيقتين و26 ثانية.

إلا أن هاورد سجل رمية ثلاثية أتاحت لفريقه توسيع الفارق إلى تسع نقاط، والحفاظ على أفضليته حتى نهاية المباراة.

ثلاثية مزدوجة لهاردن





إلى ذلك، واصل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن عروضه المميزة هذا الموسم، وحقق الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" الحادية عشرة، مساهماً في فوز فريقه على تشارلوت هورنتس 121-114.

وسجل هاردن 40 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليرفع فريقه رصيده الى 31 نقطة مقابل 9 هزائم هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ستايت ووريرز على ميامي هيت 107-95، وبورتلاند ترايل بلايزرز على لوس انجليس ليكرز 108-87، وساكرامنتو كينغز على ديترويت بيستونز 100-94، واتلانتا هوكس على بروكلين نتس 117-97، وواشنطن ويزادرز على شيكاغو بولز 101-99.