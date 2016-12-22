NBA: نجم وستبروك مستمر في السطوع

ونجح وستبروك في تحقيق 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، في المباراة التي أُقيمت الأربعاء وقدم فيها احتياطيو أوكلاهوما، أداء جيداً في الربع الأخير، وسجلوا 11 نقطة من أصل 16 لفريقهم.

وأدى لاعب الارتكاز البديل اليكس ابرينيس دوراً محورياً في الربع الأخير، لاسيما بعد تقدم نيو أورليانز 89-87. إلا أن اللاعب الإسباني الشاب (23 عاماً) سجل في الربع الرابع 12 نقطة من أصل 18 له في كامل المباراة، وساهم في تفوق فريقه.

وقال ابرينيس "في بعض الأيام تشعر بأن السلة أكبر ويمكنك التسجيل من كل رمية".

وأشاد وستبروك بزميله قائلاً "لديه قدرة هائلة على التسديد، يعمل كثيراً يومياً على تحسين أدائه. هو يخوض عامه الأول وسيختبر الصعود والهبوط طوال الموسم لكنه قام بعمل كبير الليلة".

وبعد يومين من فوزه على ميلووكي باكس بعد التمديد، نجح كليفلاند كافالييرز حامل اللقب في تجديد فوزه على المنافس ذاته 113-102.

ولم يظهر كايري ايفرينغ وليبرون جيمس اللذان خاضا معظم فترات مواجهة الثلاثاء، أي مظاهر تعب، فسجل الأول 31 نقطة و13 تمريرة حاسمة (رقم قياسي شخصي) واضاف الثاني 29 نقطة.

وأقرَّ مدرب كافالييرز تايرون لو بأنه كان يفكر في إراحة الثنائي لكنه عدل عن ذلك في ظل غياب كيفن لاف لإصابة في ركبته وجاي ار سميث الذي تعرض لكسر في إبهامه.

وفي فينيكس، سجل جيمس هاردن 27 نقطة ونجح في 14 تمريرة حاسمة ليساهم في فوز هيوستن روكتس على فينيكس صنز 125-111 في مباراة سجل فيها الفائز 18 رمية ثلاثية.

وكان هيوستن تعرض قبل يومين لخسارة أولى في 10 مباريات على يد سان أنطونيو سبيرز 100-102.

وفي المباريات الأخرى، فاز مينيسوتا تمبروولفز على اتلانتا هوكس 92-84، وممفيس غريزليز على ديترويت بيستونز 98-86، ودالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 96-95، وساكرامنتو كينغز على يوتا جاز 94-93، وواشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز 107-97.