NBA: كليفلاند يخسر جهود لوف لستة أسابيع

وخضع لوف (28 عاماً) لفحص بالأشعة الأحد بعد شعوره بأوجاع في مفصل ركبته خلال المباراة التي فاز بها فريقه السبت على دنفر ناغتس 125-109.

وكشف كليفلاند الاثنين أنه سيقيم وضع اللاعب ثم أكد الثلاثاء بأنه خضع لعملية جراحية لإزالة "كتلة متحركة" من ركبته.

وخضع لوف للعملية الجراحية في نيويورك في مستشفى "سبيشل سورجوري" بحسب ما كشف فريق المدرب تايرون لو الذي سبق له أن أكد بأن لاعب الارتكاز لن يشارك في مباراة الثلاثاء المقررة على ملعب مينيسوتا تمبروولفز.

ويشكل غياب لوف ضربة قاسية لحامل اللقب إذ أنه ركيزة اساسية في الفريق إلى جانب ليبرون جيمس وكايري ايرفينغ، وهو سجل هذا الموسم ما معدله 20 نقطة مع 11,1 متابعة و1,9 تمريرة حاسمة لمصلحة فريق لو الذي استعاد شيئا من مستواه في الايام القليلة الماضية بتحقيقه خمسة انتصارات في مبارياته الست الأخيرة.

ويتصدر كليفلاند ترتيب المنطقة الشرقية (37 فوزاً مقابل 16 هزيمة)، بينما يحتل المركز الرابع في الترتيب العام خلف وصيفه غولدن ستايت ووريرز (46 فوزا و9 هزائم) وسان أنطونيو سبيرز (42 فوزا و13 هزيمة) وهيوستن روكتس (40 فوزا و17 هزيمة).