NBA: عودة مظفرة لغولدن ستايت من معقل سان أنتونيو

ودخل غولدن ستايت تاريخ الدوري كأول فريق يخرج فائزاً من مبارياته الـ12 الأولى في الأدوار الإقصائية "بلاي اوف"، كونه فاز أيضاً بسلسلتي الدورين الأول والثاني 4-0.

ويدين غولدن ستايت بتأهله إلى نهائي الدوري للمرة التاسعة في تاريخه المتوج بأربعة ألقاب، آخرها عام 2015، الى الثنائي ستيفن كوري وكيفن دورانت اللذين سجلا في مباراة الإثنين 36 و29 نقطة على التوالي، مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة للأول و12 متابعة و4 تمريرات حاسمة للثاني.

وسينتظر ووريرز الآن لمعرفة هوية الفريق الذي سيتواجه معه في النهائي والمرجح أن يكون كليفلاند كافالييرز للعام الثالث على التوالي، كون ليبرون جيمس ورفاقه يتقدمون على بوسطن سلتيكس 2-1 في نهائي المنطقة الشرقية.

وكان دورانت سعيداً بعودته الى نهائي الدوري الذي خاضه مع اوكلاهوما سيتي ثاندر عام 2012 حين خسر أمام ليبرون جيمس وفريقه السابق ميامي هيت 1-4 بعد الفوز على سان أنتونيو بالذات في نهائي المنطقة الغربية، وهو قال بعد المباراة "من الرائع أن تكون أحد الفريقين الصامدين الأخيرين، سنرى ما ستؤول اليه الأمور".

ولم يجد كوري ودورانت ورفاقهما أي صعوبة تذكر في حسم المباراة الرابعة التي وصل فيها الفارق لصالح وصيف البطل الى 22 نقطة.

وعانى سان أنتونيو دون شك من افتقاده لخدمات نجمه كاوهي لينرد الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى من هذه السلسلة وانضم بالتالي إلى صانع الألعاب الفرنسي توني باركر وديفيد لي.

الجمهور يودّع جينوبيلي



وكان التقدم الوحيد لفريق المدرب غريغ بوبوفيتش في اللعبة الأولى من المباراة عبر الأرجنتيني مانو جينوبيلي الذي لعب أساسياً في مباراة قد تكون الأخيرة للاعب البالغ 39 عاماً رغم تأكيده بأنه سيأخذ وقته قبل الإعلان عن قراره النهائي.

ومن المؤكد أن جينوبيلي كان يمني النفس بقيادة سان أنتونيو إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2014 حين توج فريق المدرب غريغ بوبوفيتش بلقبه الخامس والأخير، لكن نقاطه الـ15 لم تكن كافية لتأجيل تأهل غولدن ستايت ولا المجهود الذي قدمه أيضاً زميله كايل اندرسون (20 نقطة) أو الأسترالي باتي ميلز (14)، لاسيما في ظل المساهمة المتواضعة من لاماركوس ألدريدج الذي اكتفى بـ8 نقاط للمباراة الثانية توالياً.