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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

NBA: ديترويت بيستونز يتخلى عن مدربه

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أعلن ديترويت بيستونز المشارك في NBA اليوم الاثنين ان ستان فان غوندي الذي يشرف على إدارته الفنية منذ 4 أعوام، لن يكون مدرباً للفريق الغائب عن الأدوار الاقصائية البلاي أوف للعام الثاني على التوالي.

AFP

 

وقال مالك النادي توم غوريس: "قررنا أن هذا التغيير كان ضرورياً للسماح لنادينا بالانتقال إلى المستوى التالي، فريقنا لم يتقدم في الموسمين الماضيين. كان قراراً صعباً للغاية. أنا ممتن لكل شيء قام به ستان مع بيستونز ومدينة ديترويت".

وكان فان غوندي، الذي يشغل أيضاً رئيس عمليات كرة السلة في ديترويت، تولى منصبه في 14 ايار/مايو 2014، وحقق 152 فوزاً و176 خسارة في أربعة مواسم مع بيستونز.

في موسم 2015-2016، سجل رقماً قياسياً مع النادي بـ 44 فوزاً و38 خسارة في الموسم العادي، وقاده الى البلاي اوف للمرة الاولى منذ موسم 2008-2009.

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