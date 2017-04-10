NBA: جيمس هاردن يواصل تألقه

ويعد هاردن أبرز المنافسين لنجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان وستبروك قد حقق42 ثلاثية مزدوجة "تريبل دبل" وحطم رقماً قياسياً لأوسكار روبرتسون يعد من الأقدم في أبرز دورة كرة سلة في العالم في المباراة التي فاز بها فريقه على دنفر ناغتس 106-105.

وستكون المواجهة بين هيوستن وهاردن من جهة، وأوكلاهوما ووتسبروك من جهة ثانية مرتقبة في المرحلة الأولى من الأدوار النهائية "البلاي الأوف" التي ينطلق السبت.

وتواصلت معاناة حامل اللقب كليفلاند قبل انطلاق الأدوار النهائية، اذ سقط أمام اتلانتا هوكس 125-126 بعد التمديد، علماً أنه سقط أيضاً أمام أتلانتا الجمعة 100-114.

وفرط كليفلاند ونجمه ليبرون جيمس بتقدمه بفارق 26 نقطة في نهاية الربع الثالث (93-67)، إلا أن أتلانتا حقق ربعا أخيراً استثنائياً تقدم فيه 44-18. وبات أتلانتا ثالث فريق في تاريخ الدوري يقلب تخلفه بفارق 26 نقطة أو اكثر في الربع الاخير ويخرج فائزاً.

وقال تيم هارداواي جونيور الذي سجل 21 نقطة للفائز "الفوز على حامل اللقب بغض النظر عن الظروف أمر هائل دائماً".

أما مدربه مايك بودنهولتسر فقال رداً على سؤال عن أداء فريقه في الربع الأخير، "من الصعب تفسير ما حصل".

وسجل كايري ايفرينغ 45 نقطة لكليفلاند، بينما حقق جيمس "تريبل دبل" مع 32 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة، إلا أنه طرد لتراكم المخالفات التي ارتكبها قبل أن ينهار زملاؤه خلال التمديد.

ويتصدر كليفلاند ترتيب المنطقة الشرقية مع 51 انتصار و29 هزيمة، بالتساوي مع بوسطن سلتيكس، علما ان الصدارة تمنح حاملها أفضلية اللعب على ملعبه خلال "البلاي أوف".

وتغلب تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 110-97 بفضل 35 نقطة لديمار دي روزان الذي انضم إلى فينس كارتر كأحد لاعبين اثنين في صفوف رابتروز يسجلان ألفي نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز ديترويت بيستونز على ممفيس غريزليز 103-90، وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 124-111، وهيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 135-128، وتورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 110-97.