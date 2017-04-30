NBA: بوسطن يحسم المواجهة الأولى مع واشنطن بفضل توماس

وخاض توماس اللقاء بعد يوم على مشاركته في جنازة شقيقته شاينا التي قضت في حادث سير اثر فقدانها السيطرة على سيارتها في 15 نيسان/أبريل عن عمر 22 سنة.

وتحامل اللاعب على نفسه وخاض مباريات فريقه الست أمام شيكاغو بولز في الدور الأول (فاز 4-2)، ثم عاد للمشاركة في المباراة الأولى لبوسطن في الدور الثاني من البلاي اوف منذ موسم 2011-2012 حين وصل الى نهائي المنطقة الشرقية وخسر أمام ميامي هيت.

وتألق توماس في مباراة الأحد بعدما سجل 33 نقطة (11 محاولة ناجحة من اصل 23 و6 رميات حرة من اصل 7)، كما ساهم بتسع تمريرات حاسمة في مباراة خسر خلالها سنه في الربع الأول من اللقاء بعدما تلقى ضربة بالكوع من اوتو بورتر.

وحظي توماس بمساندة من آل هورفورد الذي سجل 21 نقطة مع 10 متابعات واضاف كراودر 24 نقطة في مباراة تخلف خلالها الفريق الأخضر الأسطوري الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ احرازه لقبه الـ17 والأخير عام 2008، بفارق 17 نقطة لكنه لم يستسلم وقاتل بشراسة للعودة الى اجواء المواجهة وعدم التفريط بأفضلية الملعب، معولا بشكل اساسي على نجاحه من خارج القوس (19 ثلاثية).

وبرز في صفوف واشنطن الذي لم يتقدم ولو لمرة واحدة منذ تخلفه في منتصف الربع الثالث 71-73 ووصل الفارق بينه وبين مضيفه حتى 15 في نهاية هذا الربع، برادلي بيل بتسجيله 27 نقطة، فيما أضاف جون وول 20 مع 16 تمريرة حاسمة لفريق العاصمة الذي يخوض المباراة الثانية الثلاثاء على ملعب منافسه ايضا قبل انتقال السلسلة الى معقله الخميس المقبل.

ويتأهل الى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مواجهات.