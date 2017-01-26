NBA: البطل يواصل سقوطه

الى ذلك، عوض الوصيف غولدن ستايت ووريرز خسارته الاثنين أمام ميامي هيت، بفوز على تشارلوت هورنتس 113-103، بينما حقق نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك ثلاثيته المزدوجة الستين في مسيرته، خلال فوز فريقه على نيو اورليانز بيليكانز 114-105.

ولم تسعف الثلاثية المزدوجة ("تريبل دبل") الثانية توالياً لنجم كليفلاند ليبرون جيمس، والتي يحققها للمرة الاولى منذ آذار/مارس 2009، فريقه متصدر ترتيب المنطقة الشرقية مع 30 فوزا و14 خسارة.

وسجل جيمس 24 نقطة، و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة. إلا أن أفضل مسجل في المباراة كان لاعب ساكرامنتو ديماركوس كازينز مع 28 نقطة و11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

وحقق ساكرامنتو، عاشر المنطقة الغربية، فوزه الـ 18 من 45 مباراة.

في المقابل، تمكن وصيف الموسم الماضي غولدن ستايت من الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس بفارق مريح 113-103، ليعوض بذلك الخسارة المفاجئة التي مني بها الاثنين امام ميامي هيت 102-105.

ويدين غولدن ستايت بالفوز إلى حد كبير لنجميه كيفن دورانت وستيفن كوري، إذ سجل الأول 33 نقطة منها 16 في الربع الأخير، وأضاف إليها كوري، أفضل لاعب الموسم الماضي، 28 نقطة.

وعزز غولدن ستايت سجله الأفضل في الدوري، إذ يتصدر ترتيب المنطقة الغربية مع 39 فوزاً من 46 مباراة، بينما تنقسم مباريات تشارلوت بالتساوي بين 23 فوزاً و23 خسارة.

إلى ذلك، تفوق راسل وستبروك في المباراة التي فاز فيها فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه نيو اورليانز بيليكانز 114-105، بتحقيقه ثلاثيته المزدوجة الستين في مسيرته، مع 27 نقطة و12 متابعة وعشر تمريرات حاسمة.

وبذلك، بات وستبروك خامسا في ترتيب اكثر اللاعبين تحقيقا للثلاثيات المزدوجة في تاريخ الدوري الاميركي، متخطيا نجم بوسطن سلتيكس السابق لاري بيرد (59).

وحقق أوكلاهوما الأربعاء فوزه السابع والعشرين هذا الموسم مقابل 19 خسارة، في حين مني نيو اورليانز بخسارته الثامنة والعشرين في مقابل 18 فوزاً.

وفي مباريات أخرى، فاز دالاس مافريكس على نيويورك نيكس 103-95، وبوسطن سلتيكس على هيوستن روكتس 120-109، وميامي هيت على بروكلين نتس 109-106، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميلووكي باكس 114-109، وممفيس غريزليز على تورونتو رابتورز 101-99، وبورتلاند ترايل بلايزرز على لوس أنجليس ليكرز 105-98.