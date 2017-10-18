وكان هايوارد (27 عاماً)، والذي وقع على عقد لمدة أربع سنوات هذا الصيف مع سيلتيكس مقابل 128 مليون دولار، يحاول التسجيل بعد تمريرة ساقطة من زميله كايري إيرفينغ قبل أن يصطدم بمنافسه جيمس.

وانتهت المباراة بخسارة كليفلاند 99-102.

وفوراً طلب هايوارد المساعدة بينما ظهرت معاناته من إصابة خطيرة في الكاحل. وخرج اللاعب محمولاً على محفة وسط حزن عميق من زملائه ومشجعي الفريق.

وأعلن سيلتيكس بعد ذلك تعرض هايوارد لكسر في الكاحل. ومن المنتظر أن يغيب هايوارد لفترة طويلة.

واعترف ايرفينغ بعد المباراة "إنها اسوأ اصابة رأيتها في مسيرتي".

وتأثر سلتيكس باصابة هايورد وانهى الشوط الاول متخلفا بفارق كبير (54-38)، لكنه نجح في دخول اجواء المباراة في الربع الثالث قبل ان يتقدم بفارق 3 نقاط في الربع الاخير (98-95) قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة. بيد ان "كينغ جيمس" الذي خاض اخر سبع مباريات نهائية في الدوري الاميركي انقذ فريقه من خلال دنك وثلاث نقاط لينهي المباراة بتسجيله 29 نقطة و16 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وقال جيمس "لقد فزنا لكن عملا كبيرا ينتظرنا".

وقال مدرب بوسطن براد ستيفينس "بطبيعة الحال، تألم من اجله، لقد بذل جهودا كبيرة وكان يشعر بانه سيقدم افضل مستوياته. الان كل ما نأمل به ان يتعافى تماما من الاصابة وهو امر صعب للغاية، لكنه جزء من اللعبة".

من جهة أخرى قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بموقعها على الإنترنت إن نيكولا ميروتيتش لاعب شيكاغو بولز تعرض لكسر في الفك وارتجاج في المخ عقب الشجار مع زميله بوبي بورتيس في المران.

وأعلن بولز أن ميروتيتش سيحتاج على الأرجح للخضوع لجراحة وأكد الفريق أنه يدرس اتخاذ قرار انضباطي بشأن هذه الواقعة.

وكان من المفترض أن يدخل ميروتيتش (26 عاماً) التشكيلة الأساسية لبولز الذي يستهل مشواره أمام تورونتو يوم الخميس.

وبلغ متوسط ميروتيتش في الموسم الماضي تسجيل 10.6 نقطة ومتابعة 5.5 كرة مرتدة قبل أن يوقع على عقد مع بولز لمدة عامين مقابل 27 مليون دولار قبل أيام من معسكر التدريبات. وبلغ متوسط بورتيس تسجيل 6.8 نقطة مع شيكاغو في الموسم الماضي.

