NBA: أتلانتا وميلووكي إلى البلاي أوف

وضمن أتلانتا تأهله من دون أن يلعب، في حين تغلب ميلووكي باكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 90-82.

ويحتل أتلانتا المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 41 فوزا مقابل 38 خسارة، وميلووكي المركز السادس في المنطقة ذاتها وله 41 فوزا مقابل 39 خسارة.

واستفاد اتلانتا وميلووكي من خسارة شيكاغو بولز صاحب المركز الثامن في المنطقة الشرقية أمام بروكلين نتس 106-107 لضمان التأهل الى الادوار الاقصائية.

والخسارة هي الحادية والاربعون لشيكاغو مقابل 39 فوزا، فبات يتساوى تماما مع ميامي هيت منافسه على بطاقة التأهل والذي تغلب على واشنطن ويزاردز 106-103.

كما عزز انديانا بيسرز فرصته في اللحاق بركب المتأهلين بفوزه على أورلاندو ماجيك 127-112، حيث يحتل المركز السابع في المنطقة ذاتها.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل منطقة إلى البلاي أوف.

وحقق كيفن دورانت نجم غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم قبل الماضي عودة ناجحة بعد غياب ستة أسابيع بسبب اصابة في الركبة فساهم بالفوز الرابع عشر على التوالي لفريقه على حساب نيو اورليانز بيليكانز 123-101.

وهي المباراة الاولى لدورانت منذ 28 شباط/فبراير الماضي، فسجل فيها 16 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة في 31 دقيقة.

وقال دورانت "شعرت بحالة جيدة، ولكني احتاج إلى مزيد من الوقت".

وارتاح نجم غولدن ستايت الآخر ستيفن كوري في هذه المباراة.

وسجل لغولدن ستايت أيضاً كل من كلاي تومبسون (20 نقطة) وايان كلارك (17 نقطة) وجافالي ماكغي (16 نقطة مع 7 متابعات)، ولنيو اورليانز كوين كوك (22 نقطة) وجوردان كراوفورد (21 نقطة) والكسيس اجينسا (17 نقطة).

ويملك غولدن ستايت أفضل سجل في الدور العادي برصيد 65 فوزا مقابل 14 خسارة.

وتعملق داميان ليلارد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز بتسجيله 59 نقطة (رقم قياسي في البطولة) ليقود فريقه الى الفوز على يوتا جاز 101-86.

الفوز هو الأربعون لبورتلاند مقابل أربعين خسارة في المركز الثامن للمنطقة الغربية، فخطا خطوة إضافية نحو ضمان البطاقة الأخيرة فيها إلى البلاي اوف. ويأتي دنفر ناغتس (38 فوزا و41 خسارة) في المركز التاسع كأبرز المنافسين له على التأهل.

ويحتاج بورتلاند الى فوز واحد أو إلى خسارة واحدة لدنفر لحسم تأهله.

وكان غوردون هايارد أبرز المسجلين ليوتا مع 21 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.



وفي مباراة أخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على سان انتونيو سبيرز 98-87، وبوسطن سلتيكس على تشارلوت هورنتس 121-114.