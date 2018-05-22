44 نقطة لجيمس تقود كليفلاند إلى معادلة بوسطن

تألق ليبرون جيمس بتسجيل 44 نقطة ليقود فريقه كليفلاند كافالييرز إلى معادلة بوسطن سلتيكس 2-2 بعد الفوز عليه 111-102 الاثنين في المباراة الرابعة ضمن نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتقام المباراة الخامسة على ملعب بوسطن الأربعاء "فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة"، فيما سيقام السادسة على ملعب كليفلاند مجدداً، وفي حال لم يحسم أي من الفريقين التأهل، فأنهما يخوضان المباراة السابعة الحاسمة الأحد على ملعب بوسطن.

ويتأهل إلى نهائي البطولة الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق أربعة انتصارات في سبع مباريات، حيث يلتقي المتأهل من كليفلاند-بوسطن على اللقب مع المتأهل من نهائي المنطقة الغربية بين غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي وهيوستن روكتس (يتقدم غولدن ستايت 2-1).

وبعد أن فاز بوسطن بالمباراتين الأوليين على ملعبه 108-83 و107-94، انتفض كليفلاند بقيادة ليبرون جيمس وفاز بالمباراتين التاليتين على أرضه 116-86 و111-102.

وأضاف جيمس 5 متابعات و3 تمريرات حاسمة إلى نقاطه الـ 40. وهي المرة السادسة التي يسجل فيها 40 نقطة على الأقل في البلاي أوف هذا الموسم، في أفضل إنجاز على هذا الصعيد في موسم واحد منذ ألن إيفرسون عام 2001.

وبات "الملك" أيضاً ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل 40 نقطة وما فوق، متخطياً جيري وست الذي حقق ذلك 21 مرة.

وقال جيمس: "قمت ببساطة بالكثير من العمل. اعتني بحالي وأحاول أن أكون في الوضع الذي يخولني تحقيق أفضل ما لدي".

وعن المباراة الخامسة الأربعاء على ملعب بوسطن الذي لم يخسر عليه سلتيكس في البلاي أوف هذا الموسم أكد جيمس "لن تكون محبوباً هناك إذا كنت لا ترتدي الأخضر (لون ثياب سلتيكس). إنهم يلعبون بثقة، ولكن إذا لعبنا هناك كما فعلنا في المباراتين الثالثة والرابعة، فاعتقد أن فرصتنا ستكون جيدة".

وأشاد براد ستيفنز مدرب بوسطن بجيمس قائلاً "إنه الأفضل في المباراة، من حيث تقييم المباراة ومعرفة ماذا يريد وأين يريد ذلك"، مضيفاً "يجب أن تصعب الأمور عليه قدر الإمكان".

بدأ كليفلاند المباراة بقوة وتقدم بسرعة 10-صفر منها خمس نقاط لجيمس، وواصل تقدمه 19-10 إلى أن أنهاه بفارق كبير بلغ 16 نقطة 34-18.

حاول سلتيكس انتزاع المبادرة لتعويض هذا الفارق فحسم الحصص الثلاث التالية 35-34 و23-21 و26-22، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة بفارق 9 نقاط 102-111.

وأوضح ستيفنز "قلصنا الفارق إلى 8 نقاط في الربع الأخير. كانت لدينا بعض التسديدات التي نريد تكرارها، وكل ما أريد أن نسدد جيداً، يجب أن نلعب بشكل أفضل مما فعلنا".

وكان أقرب المسجلين إلى ليبرون جيمس في صفوف فريقه كايلي كورفر (14 نقطة) وتريستن تومبسون (13 نقطة مع 12 متابعة).

ولدى بوسطن، سجل جايلن براون 25 نقطة وأضاف 6 متابعات، وتيري روزيير 16 نقطة مع 6 متابعات و11 تمريرة حاسمة وآل هورفورد 15 نقطة مع 7 متابعات.

ويأمل بوسطن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (17 لقباً لكن آخرها يعود إلى 2008)، أن يقف التاريخ إلى جانبه لأنه لم يسبق له أن خسر سلسلة في الـ"بلاي أوف" بعد تقدمه فيها 2-صفر، لكن كليفلاند يأمل بالانضمام إلى 19 فريقاً فقط نجحوا في الفوز بسلسلة من أصل 300 في تاريخ الأدوار الإقصائية بعد التخلف صفر-2.

ويسعى كليفلاند إلى بلوغ نهائي الدوري للموسم الرابع على التوالي بعد أعوام 2015 و2016 و2017، توج فيها بطلاً مرة واحدة في 2016.

كما أن جيمس يأمل بدوره ببلوغ نهائي الدوري للموسم الثامن على التوالي.

