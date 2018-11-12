40 نقطة لهاردن تمنح روكتس أول فوز على ملعبه

وأضاف هاردن 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات، في حين سجل زميله كريس بول 26 نقطة لروكتس الذي كان خسر مبارياته الأربع حتى الآن في معقله منذ مطلع الموسم الحالي.

أما في صفوف الخاسر فكان فيكتور أولاديبو أفضل المسجلين مع 22 نقطة.

ويأتي الفوز في الوقت الذي يبحث فيه روكتس مصير نجمه المخضرم كارميلو انطوني الذي يقدم أداء مخيباً في الآونة الأخيرة وسط تقارير في الصحف الأميركية تشير الى امكانية التخلي عن خدماته قريباً وذلك بعد خوضه 10 مباريات في صفوف فريقه الجديد المنتقل إليه نهاية الموسم الماضي من أوكلاهوما سيتي ثاندر.

لكن المدير العام في النادي داريل موريل اعتبر بأن هذه الشائعات "غير صحيحة لأن كارميلو يقدم أداء رائعا منذ قدومه ودائما ما يتقبل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

وغاب أنطوني عن المباراة الثانية توالياً لفريقه في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز الفني للفريق بأن السبب هو مرضه. وسجل أنطوني معدلاً مخيباً هو 13.4 نقطة في المباراة الواحدة منذ مطلع الموسم الحالي.

وعلى الرغم من الفوز بعد خسارتين مقلقتين أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 80-98 وسان انتونيو 89-96، لا يزال هيوستن روكتس بعيداً عن المراكز المؤهلة الى البلاي أوف لأن رصيده يتضمن 5 انتصارات وسبع هزائم ويحتل المركز الثاني عشر.



فوز ثالث تواليا لليكرز

وحقق لوس أنجليس ليكرز فوزاً صعباً للغاية 107-106 على أتلانتا هوكس أحد أسوأ الفرق في الدوري هذا الموسم في مباراة تألق فيها نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي ساهم بـ26 نقطة في حين سجل تايسون تشاندلر سلة الفوز في الرمق الأخير.

وظن ليكرز أنه حسم المباراة عندما تقدم على منافسه بفارق 15 نقطة في منتصف الربع الثالث (82-67)، لكن أتلانتا نجح بفضل تألق نجمه الشاب تراي يانغ (20 عاماً) في قلب تخلفه بعد أن سجل له الأخير 11 نقطة و5 تمريرات حاسمة في الربع الاخير ما سمح لفريقه بالتقدم 106-105 قبل نهاية المباراة بدقيقة و21 ثانية، لكن الكلمة الاخيرة كانت لأصحاب الأرض.

والفوز هو الثالث توالياً لليكرز هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 7 انتصارات مقابل 6 هزائم.

وتابع بورتلاند ترايل بلايزرز نتائجه القوية هذا الموسم وحقق فوزه العاشر مقابل 3 هزائم بتغلبه على بوسطن سلتيكس 100-94 ليصبح على بعد فوز واحد من غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي.

وحقق بورتلاند بالتالي فوزه الرابع وساهم أكثر من لاعب في قيادته الى هذا الانتصار بفضل 19 نقطة و12 متابعة لداميان ليلارد، و18 نقطة نقطة و17 متابعة ليوسف نوركيتش، لكن الفاروق أمينو هو الذي اسقط سلتيكس في الرمق الأخير بتسجيله رميتين ثلاثيتين.

ولم تنفع النقاط ال25 التي سجلها بول ميلساب لدنفر ناغتس الذي سقط على أرضه أمام ميلووكي باكس 114-121. وتألق في صفوف الفائز بروك لوبيز صاحب 28 نقطة بينها 8 رميات ثلاثية، واضاف اليوناني يانيس انتيتوكومبو 22 نقطة.

وفي مباراتين اخريين، فاز أورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 115-89،وتشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 113-103.

