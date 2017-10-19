ويزاردز يهزم سفنتي سيكسرز وسقوط محبط لبوسطن

واختير سيمونز (21 عاماً)، ابن مدينة ملبورن، على رأس ترتيب "درافت" الموسم الماضي مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لكنه لم يشارك معه بسبب كسر في قدمه اليمنى.

وبرغم 18 نقطة، 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة سجلها الأسترالي، خسر فريقه بفارق خمس نقاط في مباراته الأولى هذا الموسم.

وقال سيمونز "شعرت بأني ألعب مباراة على الفيديو بصراحة".

وسجل جون وال 28 نقطة وأضاف برادلي بيل 25 لويزاردز، لكن الفارق كان قريباً جداً بينهما (115-113) قبل 1.44 دقيقة على نهاية الوقت.

وقال مدرب سيكسرز بريت براون "ماذا عن مباراة بن سيمونز الأولى في الدوري؟ مباراته الأولى كانت استثنائية، حقاً استثنائية".

وأضاف لسيكسرز الذي سجل له روبرت كوفينغتون 29 نقطة، نجمه الكاميروني جويل أمبيد 18 نقطة و13 متابعة في 27 دقيقة، وذلك بعدما اجبرته الاصابات بقدمه على المشاركة في 31 مباراة فقط في المواسم الثلاثة الماضية.

وبعد يوم من تعرض غوردون هايوارد لاعب بوسطن سلتيكس لكسر كبير في كاحله، تعرض جيريمي لين، أول لاعب أميركي من أصول تايوانية، للإصابة خلال خسارة فريقه بروكلين نيتس أمام إنديانا بيسرز 131-140.

وأصيب لين (18 نقطة) بركبته اليمنى بعد نزوله على الأرض بطريقة غريبة، قبل 4.53 دقائق على نهاية المباراة.

وقال مهاجم نيتس كاريس لوفير "نأمل أن تكون الأمور على ما يرام".

وخاض لين 36 مباراة الموسم الماضي بسبب إصابات عضلية بفخذه.

وقبل مباراة بوسطن سلتيكس على أرضه، نشر هايوارد فيديو مؤثراً يطمئن فيه مشجعي الفريق الأخضر بأنه "على ما يرام"، لكن النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو سرق الأضواء وقاد فريقه ميلووكي باكس إلى الفوز على المضيف 108-100.

وسجل اللاعب النيجيري الاصل المولود في أثينا 37 نقطة و13 متابعة، فيما سجل نجم كليفلاند كافالييرز السابق كايري إيرفينغ 17 نقطة لبوسطن.

وسجل الفرنسي إيفان فورنييه 23 نقطة بينها 7 في آخر دقيقتين، ليقود أورلاندو ماجيك إلى الفوز على ضيفه ميامي هيت 116-109. وهذه أول مرة يحقق أورلاندو الفوز في مباراته الافتتاحية منذ عام 2012.

وكان لاعب الارتكاز حسان وايتسايد أفضل مسجل للخاسر مع 26 نقطة و22 متابعة.



روكتس يسقط كينغز

وبعد فوزه الافتتاحي على غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب، حقّق هيوستن روكتس فوزه الثاني خارج أرضه على ساكرامنتو كينغز 105-100.

وكالعادة، كان جيمس هاردن أبرز مسجليه مع 27 نقطة و9 تمريرات حاسمة، وأضاف أريك غوردون 25 والسويسري الإفريقي الأصل كلينت كابيلا 22 نقطة و17 متابعة.

وتألق لاماركوس اولدريدج بقيادته سان أنطونيو سبيرز إلى الفوز على مينيسوتا تيمبروولفز 107-99، اذ سجل 25 نقطة و10 متابعات، فيما برز داميان ليلارد (27 نقطة) مع بورتلاند ترايل بلايزرز الذي تخطى فينيكس صنز 124-76.

وقاد الألماني دنيس شرودر فريقه أتلانتا هوكس إلى الفوز على دالاس مافيكس 117-111 بتسجيله 28 نقطة، فيما كان لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (18 نقطة و10 متابعات) أفضل المسجلين ليوتا جاز الفائز على دنفر ناغتس 106-96.

وفي ديترويت، نجح بيستونز بتحقيق بداية إيجابية على ملعبه الجديد "ليتل سيزرز آرينا"، على حساب تشارلوت هورنتس 102-90. وسجل توبياس هاريس 27 نقطة للفائز وكيمبا ووكر 24 للخاسر.

وقاد الثنائي مايك كونلي (27 نقطة) ولاعب الارتكاز الإسباني مارك غاسول (14 نقطة و11 متابعة) ممفيس غريزليز إلى الفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 103-91.

ولم تكن 33 نقطة و18 متابعة لأنطوني ديفيس و28 نقطة و10 متابعات و7 صدات (رقم شخصي) لديماركوس كازنز كافية لتجنيب بيليكانز خسارته الأولى هذا الموسم.