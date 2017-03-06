ووريرز ينفض غبار الهزيمة بالفوز على نيويورك نيكس

على ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، عاد غولدن ستايت الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لمباراتين على التوالي في الموسم المنتظم للمرة الأولى منذ حوالي عامين، وذلك بفوزه على مضيفه نيويورك بسهولة نسبية بفضل نجميه ستيفن كوري وكلاي تومسون.

ودخل فريق المدرب ستيف كير الى المباراة وهو يأمل أن يتأقلم سريعا مع غياب كيفن دورانت الذي تعرض الثلاثاء، في المباراة التي خسرها فريقه أمام واشنطن ويزاردز، لتمدد في أربطة ركبته سيبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.

ونجح وصيف البطل الذي تلقى الخميس على يد شيكاغو بولز هزيمته الثانية توالياً في الموسم المنتظم منذ نيسان/أبريل 2015، في استعادة توازنه على حساب مضيفه نيويورك في مباراة بقيت متقاربة حتى أواخر الربع الثالث قبل أن يقول كوري كلمته بسلسلة من السلات، إحداها من ثلاثية في آخر 5,4 ثانية ليضع فريقه في المقدمة 84-76.

لكن نيويورك لم يستسلم وقاتل بشراسة حتى بعد أن تخلف بفارق 13 نقطة في الربع الاخير، وهو نجح في العودة إلى أجواء اللقاء بعدما قلصه إلى نقطة واحدة 96-97 قبل أن يستلم الضيوف مجدداً زمام المبادرة إثر 7 نقاط من تومسون الذي مهد الطريق أمام بطل 2015 للسيطرة ما تبقى من زمن المباراة.

وأنهى تومسون اللقاء وفي رصيده 29 نقطة، فيما سجل كوري 31 نقطة، بينها 15 في الربع الثالث، وهو تجاوز تشانسي بيلابس في المركز العاشر من ناحية أكثر اللاعبين تسجيلاً للسلات الثلاثية في تاريخ الدوري بعدما نجح في خمس محاولات على ملعب "ماديسون سكوير غاردن".

ورفع كوري رصيده إلى 1833 سلة ثلاثية وأصبح عاشراً على حساب نجم ديترويت بيستونز السابق تشانسي بيلابس (1830) إلا أنه ما زال بعيداً جداً عن النجم السابق لميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس راي ألن الذي يتصدر هذه اللائحة بـ2973 ثلاثية.

كما ساهم كوري بـ8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ودرايموند غرين بـ13 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وعزز ووريرز الذي كان أول الفرق الضامنة لتأهلها إلى البلاي أوف قبل أن يلحق به منافسه الأساسي في المنطقة الغربية سان انتونيو سبيرز، سجله كأفضل فريق في الدوري حتى الان بعدما رفع رصيده إلى 51 انتصاراً في 62 مباراة، فيما مني نيويورك بهزيمته الثامنة والثلاثين في 63 مباراة رغم جهود ديريك روز (28 نقطة) واللاتفي كريستابس بورزينغيس (24 نقطة مع 15 متابعة).

وفي المباريات الأخرى، فاز إنديانا بيسرز على أتلانتا هوكس 97-96، وفينيكس صنز على بوسطن سلتيكس 109-106، وواشنطن ويزاردز على أورلاندو ماجيك 115-114، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينغز 110-109، ودالاس مافريكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-89، ونيو أورليانز بيليكنز على لوس أنجليس ليكرز 105-97.