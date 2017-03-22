ووريرز يسيطر على الـ NBA بفوز خامس على التوالي

وبدأ غولدن ستايت يتأقلم بشكل ايجابي مع العيش في غياب نجمه كيفن دورانت المصاب، ونجح الثلاثي كلاي طومسون (23 نقطة) ودرايموند غرين (7نقاط و7 متابعات و8 تمريرات حاسمة) وستيفن كوري (17 نقطة و9 تمريرات) بقيادته إلى فوز كبير بمساندة إيان كلارك (18 نقطة).

وارتسمت معالم الفوز في الربع الثاني (34-20) بعد أن تخلف في الأول بفارق سلة واحدة (28-30)، وأنهى الشوط الأول بفارق مريح 62-50، وتابع النسج بنفس المنوال في الربعين الثالث (29-21) والأخير (21-16).

وحاول لاعبو دالاس تقديم أداء جماعي فلم ينجحوا في اختراق الخطوط الدفاعية الصلبة لغولدن ستايت، وتخطى أربعة منهم فقط حاجز النقاط العشر كان أبرزهم الألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي (16 نقطة و9 متابعات) ونيرلنز نويل (14 نقطة و7 متابعات).

وباتت مهمة دالاس، صاحب المركز العاشر في المنطقة الغربية، شبه مستحيلة في التأهل إلى البلاي أوف بعد أن مني بخسارته الأربعين (مقابل 30 فوزاً) وتوسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثامن دنفر ناغتس آخر المتأهلين حسب الترتيب الحالي (33 فوزاً و37 هزيمة).

وتأهلت إلى البلاي أوف حتى الآن خمسة فرق هي كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي (46 فوزاً و23 خسارة) وبوسطن سلتيكس (45 مقابل 26) من المنطقة الشرقية، وغولدن ستايت بطل 2015 ووصيف بطل 2016، وسان أنطونيو سبيرز الذي تغلب أمس على مينيسوتا تمبروولفز 100-93 رافعاً رصيده إلى 54 فوزاً مقابل 16 خسارة، وهيوستن روكتس (49 فوزاً و22 خسارة) من المنطقة الغربية.

في بقية المباريات، حسم كليبرز ديربي لوس أنجليس على حساب جاره ليكرز بنتيجة 133-109، وتفوق بروكلين نتس على ديترويت بيستونز 98-96، وتجاوز ميامي هيت ضيفه فينيكس صنز 117-97، وتغلب تورونتو رابتورز على شيكاغو بولز 122-120 بعد التمديد، وميلووكي باكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 93-90، ونيو أورليانز بيليكنز على ممفيس غريزليز 95-92.