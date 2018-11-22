ووريرز يسقط للمرة الرابعة توالياً

وهي الخسارة الرابعة على التوالي لغولدن ستايت ووريرز، وهو حصد هذا العدد المتتالي من الهزائم للمرة الأولى في عهد مدربه ستيف كير الذي استلم مهامه في تموز/يوليو 2014.

ويعاني غولدن ستايت ووريرز الأمرين في الأسبوعين الأخيرين حيث هبط مستوى لاعبيه فجأة، ولا يمكن تفسير ذلك فقط بسبب غياب نجميه ستيفن كوري ودرايموند غرين للإصابة.

فبعد ثلاث هزائم متتالية خارج قواعده (أمام هيوستن روكتس ودالاس مافريكس وسان أنطونيو)، سقط رجال المدرب كير على أرضهم أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر حيث بدت معاناتهم البدنية وسمحوا للضيوف بتوسيع الفارق بسرعة حيث حسموا الربع الأول بفارق 5 نقاط (23-18)، والثاني بفارق 9 نقاط (37-28) لينهوا الشوط الأول بفارق 14 نقطة (60-46).

وقلص أصحاب الأرض الفارق إلى 8 نقاط في نهاية الربع الثالث الذي كسبوه 33-37، ثم إلى 6 نقاط مطلع الربع الأخير قبل أن ينهاروا في نهايته حيث ضرب الضيوف بقوة وأنهوه في صالحهم 36-16.

وتألق نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك في المباراة وحقق أول ثلاثية مزدوجة (تريبل دابل) له هذا الموسم بعدما سجل 11 نقطة مع 11 متابعة و13 تمريرة حاسمة، فيما كان الألماني دينيس شرودر سبب معاناة غولدن ستايت ووريرز بتسجيله 32 نقطة بينها 5 ثلاثيات.

في المقابل، كان لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر السابق كيفن دورانت أفضل مسجل في صفوف غولدن ستايت برصيد 27 نقطة مع 14 متابعة لكنه خسر 6 كرات.

وهي الخسارة السابعة لغولدن ستايت ووريرز هذا الموسم والسادسة في مبارياته الثماني الأخيرة، فتراجع إلى المركز الخامس في المنطقة الغربية، فيما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الحادي عشر مقابل 6 هزائم فصعد إلى المركز الثالث للمنطقة ذاتها.

عودة ناجحة لجيمس إلى كليفلاند

انتزع ممفيس غريزلير صدارة المنطقة من بورتلاند ترايل بلايزرز بفوزه على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 104-103، وخسارة الثاني أمام مضيفه ميلووكي باكس 100-143.

وتابع هيوستن روكتس، أفضل فريق في الدوري المنتظم الموسم الماضي، صحوته وحقق فوزه الخامس توالياً عندما تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 126-124، وذلك بعد 5 هزائم في مبارياته الست الأولى في الموسم.

وحقق "الملك" ليبرون جيمس عودة موفقة إلى كليفلاند وقاد فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ناديه السابق كافالييرز 109-105 بتسجيله 32 نقطة مع 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وحظي جيمس باستقبال الأبطال من جماهير ملعب "كويكن لونز أرينا" التي بلغ عددها 19432 متفرجاً، وذلك بعد 5 أشهر من انتقاله صفوف ليكرز. وتم تكريم جيمس من خلال فيديو تم عرضه قبل المباراة تضمن أفضل عملياته الهجومية والنقاط التي سجلها مع النادي خصوصاً هجمته المرتدة التي أصبحت أسطورية في الدور النهائي لعام 2016 ضد غولدن ستايت عندما قاد كافالييرز للقب الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخهم.

وفي باقي المباريات، فاز دالاس مافريكس على بروكلين نتس 119-113، وشيكاغو بولز على فينيكس صنز 124-116، وتشارلوت هورنتس على إنديانا بيسرز 127-109، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيو أورليانز بيليكانز 121-120.

وخسر أتلانتا هوكس أمام تورونتو رابتورز 108-124، وبوسطن سلتيكس أمام نيويورك نيكس 109-117، ويوتا جاز أمام ساكرامنتو كينغز 110-119، ومينيسوتا تمبروولفز أمام دنفر ناغتس 101-103.