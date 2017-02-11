ووريرز يسترد اعتباره من ممفيس

ودخل غولدن ستايت إلى المواجهة مع مضيفه وهو يبحث عن الثأر لأن ممفيس فاز عليه في المواجهتين السابقتين اللتين جمعتا الفريقين هذا الموسم، ونجح فريق المدرب ستيف كير في تحقيق مبتغاه بعد مباراة تاريخية للاعبه درايموند غرين.

ولم يكن غرين أفضل لاعبي المباراة أو فريقه من حيث عدد النقاط، الا أنه دخل تاريخ الدوري كأول لاعب يحقق "تريبل دابل" دون أن يصل أو يتجاوز العشر نقاط في المباراة.

وأنهى غرين (26 عاماً) اللقاء وفي رصيده 4 نقاط فقط، الا أنه حقق 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة و10 سرقات "ستيل"، ليصبح بذلك ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري منذ اعتماد الاحصائيات يحقق على الأقل 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة وسرقات.

وكان لاعب سان أنطونيو سبيرز السابق الفين روبرتسون حقق 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة و10 سرقات "ستيل" في 18 شباط/فبراير 1986 ضد فينيكس صنز، وهو أضاف حينها 20 نقطة أيضاً.

كما حقق غرين في مباراة الجمعة 5 اعتراضات دفاعية "بلوك"، ليصبح بذلك أول لاعب يحقق هذا العدد من الاعتراضات الدفاعية مع 10 سرقات أو أكثر في تاريخ الدوري منذ بدء الاحصائيات الرسمية خلال موسم 1973-1974.

كما أصبح أول لاعب في تاريخ ووريزر يحقق 10 سرقات في مباراة واحدة، والأول في الدوري منذ أن حقق ذلك براندون روي في كانون الثاني/يناير 2009.

ولم يكن غرين الذي لعب ايقافه في المباراة الخامسة لنهائي الموسم الماضي دوراً في تتويج كليفلاند كافالييرز على حساب فريقه رغم أن الأخير كان متقدماً 3-1، النجم الوحيد في مباراة الجمعة بل تألق كلاي تومسون بتسجيله 36 نقطة وأضاف كيفن دورانت 24 مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة وستيفن كوري 18 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة.

وعزز غولدن ستايت مكانته كصاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم بعدما حقق انتصاره الـ45 في 53 مباراة، فيما مني ممفيس بهزيمته الـ23 في 56 مباراة رغم جهود مايك كونلي (20 نقطة مع 5 متابعات و9 تمريرات حاسمة) والاسباني مارك غاسول (17 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وزاك راندولف (17 نقطة مع 13 متابعة).

وفي نيويورك، واصل ميامي هيت انتفاضته بتحقيقه فوزه الـ13 توالياً وجاء على حساب مضيفه الجريح بروكلين نتس 108-99، ملحقاً بالأخير هزيمته الـ12 توالياً.

ويدين ميامي بفوزه الجديد في هذه السلسلة المتتالية التي بدأت في 17 كانون الثاني/يناير حين تغلب على هيوستن روكتس (كان سجله حينها 11 فوزاً مقابل 30 هزيمة وأصبح الآن 24 فوزاً)، إلى جيمس جونسون الذي قدم أفضل مباراة له هذا الموسم (26 نقطة).

كما برز السلوفيني غوران دراغيتش (21 نقطة) وتايلور جونسون (18) في مباراة كان ميامي متخلفاً في ربعها الثالث بفارق 11 نقطة قبل أن يستلم زمام المبادرة ويخرج في نهاية المطاف فائزاً من معقل صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم (45 هزيمة مقابل 9 انتصارات) رغم جهود بروك لوبيز (30 نقطة).

وفي المباريات الأخرى، لم تنفع النقاط الـ33 التي سجلها نجم نيويورك نيكس في سلة فريقه السابق دنفر ناغتس اذ فاز الأخير 131-123 خارج ملعبه بفضل الصربي نيكولا يوكيتش (40 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة).

وفاز ساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 108-107، وفينيكس صنز على شيكاغو بولز 115-97، ولوس أنجليس ليكرز على ميلووكي باكس 122-114 رغم تألق لاعب الأخير اليوناني يانيس انتيتوكونمبو (41 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة).

كما تغلب نيو أورليانز بيليكنز على مينيسوتا تمبروولفز 122-106 في مباراة تألق خلالها أنتوني ديفيس من ناحية الفائز (42 نقطة مع 13 متابعة) وكارل-أنتوني تاونز من ناحية الخاسر (36 نقطة مع 8 متابعات).