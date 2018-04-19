وفاة زوجة بوبوفيتش تبعده عن مباراة سان انتونيو وغولدن ستايت

واعلن سان انتونيو ان الايطالي ايتوري ميسينا، مساعد بوبوفيتش، هو من سيتولى الادارة الفنية للفريق في مواجهته الثالثة في البلاي اوف أمام غولدن ستايت ووريرز الذي يتقدم 2-صفر.

وقال المدير العام لفريق سان انتونيو سبيرز آر سي بافورد "لقد تحدثت الى +بوب+ صباح اليوم (الخميس)، انه متأثر بكل عبارات الدعم التي تلقاها (...) ولكن كما كنا نتوقع معه، فهو يريدنا أن نركز على مباراة هذا المساء (الخميس)، في هذه السلسلة من الدور الأول".

وأضاف "سنفتقد إرين كثيرا وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل دعم +بوب+، لكننا نحتاج مرة أخرى الى التركيز على كرة السلة".

وتوفيت إرين، زوجة المدرب الاسطوري لسان انتوينو، عن سن الـ67 بعد "صراع مع المرض منذ فترة طويلة".

وكانت إرين تزوجت بغريغ بوبوفيتش الذي يشرف على تدريب سان أنتونيو منذ عام 1996، في سبعينيات القرن العشرين، ولهما طفلان.

وأوضح بافورد "نحن جميعا نعاني بعد هذه الخسارة المؤلمة لعضو مهم من عائلتنا وفريقنا (...) إرين وبوب كانا أفضل صديقين، معا لمدة 40 عاما، وكان لإرين تأثيرها على هذا الفريق وعائلاتنا واللاعبين وأحبائهم".



