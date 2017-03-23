وستبروك يقترب من روبرتسون وبوسطن يخنق حامل اللقب

واصل راسل وستبروك تألقه هذا الموسم وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 122-97، فيما احتدم الصراع على صدارة المنطقة الشرقية بين كليفلاند كافالييرز وبوسطن سلتيكس بعد خسارة الأول وفوز الثاني الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "أوراكل أرينا"، حقق وستبروك الـ"تريبل دابل" الخامس والثلاثين له هذا الموسم وأصبح بحاجة إلى تحقيق هذا الأمر في 6 من المباريات الـ11 المتبقية لفريقه في الدوري المنتظم من أجل معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة أوسكار روبرتسون.

ويحمل روبرتسون الرقم القياسي وقدره 41 "تريبل دبل" (أي 10 أو أكثر في ثلاث نواح)، وحققه مع سينسيناتي روييلز خلال موسم 1961-1962.

وحقق وستبروك الـ"تريبل دابل" الخامس والثلاثين هذا الموسم بطريقة مميزة، إذ نجح في جميع تسديداته الست وترجم رمياته الحرة الست، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب أنهى اللقاء بـ"تريبل دابل".

وسجّل وستبروك 18 نقطة مع 11 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليلعب دوراً أساسياً في الفوز الـ16 على التوالي لفريقه ضد فيلادلفيا منذ موسم 2008-2009.

ولم يختبر وستبروك حظوظه في مباراة الأربعاء من خارج القوس، وذلك للمرة الأولى منذ 14 آذار/مارس 2016 ما ساهم في أمسيته المثالية من ناحية نسبة النجاح في التسديد، وكان تحدث عن هذا الأمر قائلاً: "كنت أحاول اللعب وأخذ وقتي. راجعت شريط بعض المباريات، وحاولت اختيار المكان الأمثل للتسديد".

وواصل: "وجدت الطرق المناسبة لمواصلة إبقاء زملائي في الأجواء طيلة اللقاء، وحصلت الأمور بهذه الطريقة".

وساهم التركي إينيس كانتر بشكل فعال في الفوز الحادي والأربعين لفريقه هذا الموسم من أصل 71 مباراة، وذلك بتسجيله 24 نقطة مع 11 متابعة وأضاف فيكتور أولاديبو 18 نقطة ودوغ ماكديرموت 13.

دنفر يسقط البطل

من جهة أخرى، عزّز أوكلاهوما سيتي ثاندر حظوظه بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية إذ يحتل حالياً المركز السادس في المنطقة الغربية (41 فوزاً و30 هزيمة) أمام ممفيس غريزليز (40 فوزاً و31 هزيمة) ودنفر ناغتس (34 فوزاً و37 هزيمة)، صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل إلى "بلاي أوف" والذي أسقط ضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب بالفوز عليه 126-113.

وهيمن دنفر تماماً على المباراة بفضل السيطرة التي فرضها تحت السلة بشكل خاص (70 نقطة في المنطقة الملونة مقابل 30 لمنافسه)، وتميّز أيضاً بالأداء الجماعي لأنّ سبعة من لاعبيه تجاوزوا حاجز العشر نقاط.

وبرز في اللقاء اللاعب الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 16 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما ساهم ويل بارتون بـ20 نقطة وويلسون تشاندلر بـ18 مع 5 متابعات وكينيث فارييد بـ17 مع 9 متابعات.

وأصبح دنفر متقدماً بفارق مباراة ونصف عن بورتلاند ترايل بلايزرز، منافسه الأساسي على بطاقة المركز الثامن الأخيرة المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، فيما أصبح كليفلاند مهدّداً بفقدان صدارة المنطقة الشرقية لمصلحة بوسطن سلتيكس بعدما مُني بهزيمته الـ24 في 70 مباراة رغم جهود كايري إيرفينغ (33 نقطة) وديرون وليامز (19 نقطة) وليبرون جيمس (18 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة).

ويواجه فريق المدرب تايرون لو منافسة حامية من بوسطن في الأمتار الأخيرة من الموسم المنتظم لأنّ الفريق الأخضر الأسطوري الذي أصبح الثلاثاء ثاني المتأهلين إلى الـ"بلاي اوف" في المنطقة الشرقية بعد ليبرون جيمس ورفاقه في كافالييرز، يتخلف بفارق مباراة واحدة فقط عن حامل اللقب بعدما حقق الأربعاء فوزه الخامس في آخر 6 مباريات وجاء على ضيفه إنديانا بيسرز 109-100.

ويدين بوسطن بالفوز أبقاه على بعد مباراتين ونصف من ملاحقه واشنطن ويزاردز الثالث والفائز الأربعاء على أتلانتا هوكس 104-100، إلى ايزياه توماس وأيفري برادلي إذ سجل الأول 25 نقطة والثاني 18 مع 8 متابعات.

كما ساهم آل هورفورد وجاي كراودر بالفوز الثاني عشر لبوسطن في مبارياته الـ13 الأخيرة بين جمهوره، بعدما سجل الأول 15 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة والثاني 15 نقطة أيضاً.

وفي المقابل، كان بول جورج (37 نقطة) وجيف تيغ (25) الأفضل في صفوف إنديانا دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب الأخير هزيمته الـ35 في 71 مباراة (يحتل المركز السابع في المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت بفارق مباراة واحدة.

وفي المباريات الأخرى، فاز تشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 109-102، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 117-95، وميلووكي باكس على ساكرامنتو كينغز 116-98، ويوتا جاز على نيويورك نيكس 108-101.