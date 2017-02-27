وستبروك يتعملق أوكلاهوما ينتصر

وهي المرة السابعة التي يسجل فيها وستبروك 40 نقطة ضمن ثلاثية مزدوجة (أضاف 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة) ليعادل رقم الأسطورة ويلت تشامبرلاين في المركز الثاني في تاريخ الدوري.

وسجل وستبروك 21 نقطة من 41 في الربع الأخير أمام 18200 متفرج احتشدوا في ملعب "شيزابيك اينرجي ارينا"، محققاً بذلك أكبر عدد من النقاط في الربع الرابع في مسيرته.

وقال وستبروك بعد المباراة: "حافظت على وتيرتي الهجومية وحاولت مساعدة فريقي على الفوز".

اضاف: "أفكر طوال المباراة، أحاول دائماً اختيار الوقت المناسب لكي أكون موجوداً، حدث الأمر مساء اليوم (الأحد) في الربع الأخير، في بعض الأمسيات يحدث في وقت مبكر وفي الأخرى يأتي متأخراً".

وسجل اينس كانتر 20 نقطة للفائز أيضاً ونجح في 9 متابعات، في حين أضاف كلّ من ستيفن أدامس واليكس ابرينز 13 نقطة.

أما الأفضل للخاسر فكان أنطوني ديفيس مع 37 نقطة و7 متابعات.

وحقق أوكلاهوما فوزه الرابع والثلاثين مقابل 25 خسارة هذا الموسم، ومني نيو أورليانز بخسارته السابعة والثلاثين مقابل 23 فوزاً.

وفي مباريات أخرى تفوق لوس آنجليس كليبرز على تشارلوت هورنتس 124-121 بعد التمديد، وتورونتو رابتورز على بورتلاند ترايل بلايزرز 112-106، وبوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 104-98، ويوتا جاز على واشنطن ويزاردز 102-92، وممفيس غريزليز على دنفر ناغتس 105-98، وميلووكي باكس على فينيكس صنز 100-96، وسان أنطونيو سبيرز على لوس آنجليس ليكرز 119-98.